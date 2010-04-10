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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۰

خرقه پوش تدوین "ورود آقایان ممنوع" را آغاز کرد

خرقه پوش تدوین "ورود آقایان ممنوع" را آغاز کرد

مصطفی خرقه پوش تدوین "ورود آقایان ممنوع" به کارگردانی رامبد جوان را به تازگی آغاز کرده است.

علی سرتیپی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: تا‌کنون 20 درصد این فیلم در مدرسه‌ای حوالی  خیابان آفریقا  به اتمام رسیده است و فکر می کنم با توجه به اینکه حدود 60 درصد قصه  در این لوکیشن  است  هنوز گروه در این صحنه کار دارند. تدوین نیز به طور همزمان به تازگی آغاز شده است.

"ورود آقایان ممنوع" با بازی رضا عطاران، ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی ، مانی حقیقی ،بهاره رهنما، فلامک جنیدی ، زهره حمیدی، ستاره پسیانی،حدیث میر امینی،مهرناز بیات و علی صادقی درباره یک مدرسه پیش‌دانشگاهی است که ارتباط دانش‌آموزان و مدیران ماجراهای طنزی را بوجود می‌آورد.

عوامل این فیلم عبارتند از: کارگردان: رامبد جوان، نویسنده فیلمنامه: پیمان قاسم خانی، مدیر فیلمبرداری: داوود امیری، صدابردار: پرویز آبنار، تدوین: مصطفی خرقه‌پوش، مدیر تولید: جعفر عروجی، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح چهره پردازی: فاطمه کمالی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بهرنگ توفیقی،  عکاس: مهرداد امینی، تصویر بردار پشت صحنه: شهاب حاجی  مجری طرح : منیژه حکمت، تهیه کننده :علی سرتیپی.
کد مطلب 1060651

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