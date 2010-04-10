نیما دهقان درباره اجرای نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قرار است نیمه دوم سال جاری متنی از مهرداد رایانیمخصوص را که اثری اورژینال است به صحنه ببرم. این نمایش با نام "Moth" یا "کنه" درباره بیماری آنفولانزای A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار میکند. اما وقتی متوجه میشود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شدهاند آزمایشات خود را رها میکند و از اینجاست که داستان جدید نمایش آغاز میشود.
کارگردان برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر درباره گروه بازیگری نمایش خود افزود: این نمایش پنج بازیگر دارد ولی هنوز برای حضور بازیگران خاصی به صورت قطعی تصمیم نگرفتهام و بیشتر منتظر اعلام زمان دقیق اجرای نمایش هستم تا بازیگران را انتخاب کنم. حمیدرضا آذرنگ نیز در تولید و اجرای نمایش "کنه" به عنوان مشاور در کنار من حضور دارد.
دهقان فضای نمایش "کنه" را فضایی گروتسک دانست که کمدی و ترس در آن مستتر است و بر اساس شرایط روز جامعه نیز نوشته شده است. نیما دهقان پیش از این نمایشهای "کفتر به توان 2" و "لوله" نوشته رایانیمخصوص را اجرا کرده بود و نمایش "کنه" سومین اثر از رایانی است که به صحنه میبرد.
نمایش "خنکای ختم خاطره" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی مشترک آذرنگ و دهقان در بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به عنوان اثربرگزیده جشنواره معرفی شد.
نیما دهقان قصد دارد نمایش "کنه" نوشته مهرداد رایانیمخصوص را نیمه دوم سال 89 در مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.
نیما دهقان درباره اجرای نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قرار است نیمه دوم سال جاری متنی از مهرداد رایانیمخصوص را که اثری اورژینال است به صحنه ببرم. این نمایش با نام "Moth" یا "کنه" درباره بیماری آنفولانزای A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار میکند. اما وقتی متوجه میشود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شدهاند آزمایشات خود را رها میکند و از اینجاست که داستان جدید نمایش آغاز میشود.
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