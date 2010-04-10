نیما دهقان درباره اجرای نمایش جدید خود به خبرنگار مهر گفت: قرار است نیمه دوم سال جاری متنی از مهرداد رایانی‌مخصوص را که اثری اورژینال است به صحنه ببرم. این نمایش با نام "Moth" یا "کنه" درباره بیماری آنفولانزای A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار می‌کند. اما وقتی متوجه می‌شود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شده‌اند آزمایشات خود را رها می‌کند و از این‌جاست که داستان جدید نمایش آغاز می‌شود.



کارگردان برگزیده بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر درباره گروه بازیگری نمایش خود افزود: این نمایش پنج بازیگر دارد ولی هنوز برای حضور بازیگران خاصی به صورت قطعی تصمیم نگرفته‌ام و بیشتر منتظر اعلام زمان دقیق اجرای نمایش هستم تا بازیگران را انتخاب کنم. حمیدرضا آذرنگ نیز در تولید و اجرای نمایش "کنه" به عنوان مشاور در کنار من حضور دارد.



دهقان فضای نمایش "کنه" را فضایی گروتسک دانست که کمدی و ترس در آن مستتر است و بر اساس شرایط روز جامعه نیز نوشته شده است. نیما دهقان پیش از این نمایش‌های "کفتر به توان 2" و "لوله" نوشته رایانی‌مخصوص را اجرا کرده بود و نمایش "کنه" سومین اثر از رایانی‌ است که به صحنه می‌برد.



نمایش "خنکای ختم خاطره" نوشته حمیدرضا آذرنگ و کارگردانی مشترک آذرنگ و دهقان در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان اثربرگزیده جشنواره معرفی شد.