311 میلیارد ریال اعتبار ملی به شرکت آب منطقه ای بوشهر اختصاص یافت

مهندس محمود نوروزی در گفتگو با خبرگار مهر در بوشهر افزود: این میزان اعتبار صرف فعالیت هایی از قبیل مطالعه طرح های تأمین و انتقال آب، مطالعه و اجرای طرح های تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی، مرمت و بازسازی تأسیسات آبی، سد مخزنی باغان، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی دالکی - کلل و احداث ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی رئیسعلی دلواری خواهد شد.

وی همچنین احداث شبکه های فرعی شبانکاره را از دیگر طرح هایی دانست که می بایست از ردیف متمرکز جداگانه تأمین شود.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای بوشهر با اشاره به رشد قابل ملاحظه اعتبارات امسال نسبت به سال گذشته گفت: اعتبار تخصیص یافته امسال نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد رشد داشته است.

نوروزی تصریح کرد: در سال جاری برای اولین بار در شرکت، برنامه ریزی لازم جهت جذب ردیف های متمرکز در اختیار شرکت مادر تخصصی منابع آب قرار گرفته است.

وی در خصوص سد دشت پلنگ نیز گفت: سد مخزنی دشت پلنگ نیز به عنوان ردیف طرح های مطالعاتی و اجرایی مصوب شده که عملیات اجرایی آن در سال جاری آغاز خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت شرکت آب منطقه ای بوشهر افزود: پیش بینی می شود سقف اعتبارات ملی با لحاظ کردن قدرالسهم ردیف های متمرکز از 350 میلیارد ریال نیز افزایش یابد.