"بنیانهای استدلال انتقادی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مبانی و اصول صحیح و مورد نیاز برای استدلال را مورد توجه قرار داده است.

کتاب برای مبتدیان و کسانی که با اصول برهان و استدلال آشنا نیستند به نگارش درآمده است. یکی از مسایل اساسی در استدلال و برهان به کارگیری اصول و مفروضات صحیح است که در صورت به کار گیری منجر به نتایج صحیح و منطقی می‌شود.

این کتاب علاوه بر ارائه مباحث نظری و تئوریک، این مباحث را در قالب مثالهایی کاربردی مورد بررسی قرار می‌دهد. این کتاب با مثالهایی از نحوه استدلال افراد در گفتگوهای روزمره، شیوه صحیح استدلال کردن را به مبتدیان آموزش می‌دهد.

در این کتاب استدلال‌های اخلاقی، سیاسی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.