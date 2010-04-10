اختصاص غرفه به 206 ناشر کتاب کودک / ناگزیر از برگزاری نمایشگاه هستیم

محسن یگانه‌کاری در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را درباره تغییر مکان ناشران کتاب کودک در نمایشگاه امسال اینگونه بیان کرد: امسال به خاطر ساخت و سازی که در رواق‌های مصلی بود، محدودیت‌هایی به وجود آمد و متعاقب آن تعدادی از ناشران از جمله ناشران کتاب‌های کودک به محوطه مصلی منتقل شدند و در چنین شرایطی دیگر موافقت یا مخالفت ما با این اقدام معنی ندارد و باید با شرایط، ساخت.

وی با تاکید بر اینکه "نمایشگاه کتاب تهران برای برگزاری نیاز جدی به یک محل دائمی دارد" افزود: به هر حال باید نمایشگاه برگزار شود خصوصاً اینکه در حوزه نشر حرفه‌ای اکنون جایگاهی پیدا کرده است؛ در حال حاضر حدود 20 درصد مبادلات اقتصادی حوزه نشر در این نمایشگاه اتفاق می‌افتد و لذا باید سعی کرد تحت هر شرایطی این نمایشگاه برگزار شود اما در کنار آن باید به فکر برگزاری آن در بهترین شرایط هم بود.

مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با اشاره به اینکه 90 درصد از سازه‌های نمایشگاهی این انجمن نصب شده است، اضافه کرد: البته باید روی این سازه‌ها چادر کشید و امیدوارم از بابت بارندگی و طوفان نگرانی برای ناشرانمان به وجود نیاید گو اینکه در سال‌های گذشته هم که ما در سالن هم بودیم، به هنگام بارندگی آب از سقف به داخل غرفه‌ها نفوذ می‌کرد.

یگانه‌کاری گفت: تاکنون به 206 ناشر کتاب کودک و نوجوان حاضر در نمایشگاه امسال، غرفه اختصاص پیدا کرده و با توجه به درخواست‌های برخی دیگر از ناشران در چند روز گذشته، فکر می‌کنم این تعداد به 230 ناشر برسد.

وی همچنین از افزایش 20 درصدی فضای نمایشگاهی ناشران کتاب کودک نمایشگاه امسال خبر داد و آن را ناشی از انتقال ناشران یادشده از سالن به محوطه مصلی دانست و افزود: فضای نمایشگاهی ما در سال گذشته 4500 مترمربع بود که این میزان امسال به 6000 مترمربع افزایش پیدا کرده است. البته درخواست ناشران ما حدود 8000 مترمربع است که امیدوارم با ساخت جایگاهی ویژه این نمایشگاه، به این هدف هم برسیم.