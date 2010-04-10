منازل مسکونی تبریز در برابر حوادث بیمه می شوند

خلیل ساعی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: این طرح به صورت پایلوت در سال جاری در تبریز اجرایی خواهد شد که پنج حادثه رایج از جمله زلزله و سیل را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه ساختمان ها نیاز به دارا بودن شرایط خاصی برای بیمه شدن نیستند افزود: برگه هایی را مانند قبوض آب و برق به درب هر منزل می رسانیم و متقاضیان می توانند به شرکت بیمه گر مراجعه نمایند.

ساعی میزان اعتبار تخصیص یافته به مدیریت بحران استان در سال گذشته را 63 میلیارد و 370 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: از محل این اعتبار بیش از 407 طرح و پروژه از طریق دستگاه های ذیربط در سطح استان اجرایی شد.

وی از خریداری اولین تجهیزات مورد نیاز شهرستان های استان از محل اعتبارات سال گذشته خبر داد و گفت: تجهیزات خودرویی و امدادی مورد نیاز برای 19 شهرستان استان تهیه شده است.

ساعی اظهار داشت: مکانهای امن برای اسکان اضطراری و اسکان موقت شهروندان در زمان بروز حادثه در حال شناسایی هستند که به زودی چادرهایی در سطح محلات مستقر خواهند شد.

وی ادامه داد: چادرهای مورد نیاز هم اکنون در هلال احمر استان موجود هستند و برنامه ریزی هایی صورت گرفته که مناطق زلزله خیز و نیازمند به تزریق امکانات شناسایی و تجهیز شوند.

مدیرکل اداره کل مدیریت بحران استان خاطرنشان کرد: سال گذشته اتاق کنترل مدیریت بحران مرکز استان را به ارتباط بی سیم مجهز کردیم که تا پایان سال 89 تمامی استان را به این سیستم مجهز خواهیم کرد.