به گزارش خبرنگار مهر، بهرام دهقانی به همراه رضا شیروانی این هفته تدوین این فیلم را تمام می کند و فرامرز ابوالصدق صداگذاری "پازل" را شروع می کند. مراحل فنی فیلم در استودیو روشنا انجام می‌شود.

رحمان سیفی آزاد و لیلا لاریجانی نویسندگان فیلمنامه این فیلم هستند. داستان این فیلم درباره زنی به نام حدیث مسرور است که لابلای خاطرات پسر عموی خود سیاوش مسرور با دختر جوانی مواجه می‌شود که زندگی هر دوی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

مهناز افشار، باران کوثری، مصطفی زمانی، آهو خردمند، مهناز انصاریان، شراره دولت‌آبادی، رسول توکلی، حبیب ثامنیه، علی‌اصغر طبسی، حسین مسلمی، محمد اعلایی، علی آقایی، مجید افشار، مهرناز افلاکیان، امید علیمردانی، علی کاظمی، علیرضا پناهی، فاطمه رجبان، بتول مظفری، رضا عباسی، محمدجعفر اقدامی، لیلا عباسی، شیرین بهرامی، عذرا بیک‌زاده، ابوالقاسم کرامتی و ... بیژن امکانیان در نقش هادی مسرور و ستاره اسکندری در نقش ناهید مشرقی در این فیلم بازی می کنند.



عوامل "پازل" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: مرتضی غفوری، مشاور کارگردان: رضا درمیشیان، مدیرتولید: پیمان جعفری ـ طراح صحنه و لباس : مارال جیرانی،مدیرجلوه های ویژه :عباس شوقی، صدابردار : ناصر انتظاری، طراح چهره‌پردازی: افروز بوجاریان ـ جلوه های ویژه بصری: کامران سحرخیز، امیر سحرخیز، دستیار اول فیلمبردار: منصور ظهوری، تهیه کننده: مرتضی شایسته، محصول : هدایت فیلم و ستاد مبارزه با مواد مخدر.