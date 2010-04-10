کلیسای کریستالی کالیفرنیا بدلیل بدهی‌ 2 میلیون دلاری دادگاهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شیلا شولر کلمان از مسئولان این کلیسا در بیانیه ای اعلام کرد که رهبران دینی کلیسا دیروز جمعه 20 فروردین ماه با چند نفر از بستانکاران دیدار کرده تا از آنها عذرخواهی و بخواهند اقدام قانونی خود را علیه کلیسا تا 90 روز به تعویق بیندازند.

این کلیسا از انجمن مدیریت اعتبار استفاده کرده، انجمنی که به شرکتهای فاقد توانایی پرداخت دیون کمک می کند فرآیند پرداخت بدهی های خود را طی کرده و از ورشکستگی پیشگیری کنند.

این کلیسا با کمبود 55 میلیون دلار بودجه رو به رو است و اخیرا به تعدیل نیرو و فروش اموال کلیسا روی آورده است.

کلیسای جامع کریستالی یک کلیسای بزرگ پروتستان در کالیفرنیای آمریکا است که با معماری فیلیپ جانسون معمار برجسته ساخته شده و در ساخت محل اصلی عبادت آن بیش از 10 هزار شیشه چارگوش به کار رفته و این کلیسا ظرفیتی بیش از 2700 نفر دارد.

شیشه های کلیسا به ساختمان پیچ نشده اند بلکه به جای آن با چسبی سلیکونی چسبانده شده که این اقدام در میان سایر اقدامات با هدف مقاوم سازی کلیسا در مقابل زلزله ای با 8 ریشتر انجام شده است. این کلیسا از مشخصه های معماری جنوب کالیفرنیا محسوب می شود.

