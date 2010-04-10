به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رهی استاندار سمنان در حاشیه دیدار با مدیر عامل ایران خودرو با بیان این مطلب، گفت: استانداری سمنان امکانات و بسترسازی های لازم در جهت ایجاد خط تولید یکی از محصولات ایران خودرو در این استان، از قبیل زمین، آب، برق و گاز و سایر زیرساختها را در اختیار گذاشته و سرمایه گذار و شریک و نیروی انسانی لازم برای فعالیت ایران خودرو درسمنان را فراهم می کند.

وی نزدیکی به تهران و برخورداری از صنایع قطعه سازی خودرو را از جمله مزیتهای استان سمنان برای ایجاد خط تولید ایران خودرو در این استان دانست که سودآوری سرمایه گذاری ایران خودرو را تضمین می کند.

رهی این استان را قطب قطعه سازی کشور توصیف کرد که تمامی قطعات مورد نیاز خودرو تولید می کند.

استاندار سمنان یادآور شد: خط تولید ایران خودرو در سمنان بر اساس مصوبه هیات وزیران در سفر دوم رییس جمهوری به این استان ایجاد می شود.

وی با اشاره به مذاکراتی که در چند مرحله با وزیر صنایع و معادن دراین خصوص انجام شده است، اظهار داشت: بنا به درخواست وزیر صنایع در سفری که در پایان سال 88 به سمنان داشت، مدیریت ارشد ایران خودرو طرح جامعی را برای راه اندازی خط تولید در سمنان آماده و به وزیر ارایه کرد.

رهی افزود: مطالعاتی انجام شده که برای نهایی شدن آن باید جلسه دیگری با وزیر برگزار و بر اساس نظر وی کارها ادامه پیدا کند.

استاندار سمنان ایران خودرو را یک صنعت بسیار پیشرفته عنوان کرد کو اظهارداشت : درسال گذشته اقدامات اساسی دراین شرکت صورت گرفته و مشکلات قبلی آن حل شده ودر مسیر قابل قبول گام بر می دارد .