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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

فرماندار تهران:

عوارض حق الارض از شرکتهای مخابرات و آب و گاز متوقف شد

عوارض حق الارض از شرکتهای مخابرات و آب و گاز متوقف شد

اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» با اعتراض فرمانداری تهران و دستور وزیر کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  مهر، حسین طلا، با بیان اینکه  اواخر سال گذشته در شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «مجوز اخذ عوارض حق الارض» مطرح و تصویب شد اظهار داشت: بر اساس این مصوبه به شهرداری تهران اجازه داده  شد، از ابتدای سال 1389 عوارض حق الارض را به صورت سالیانه و براساس شبکه های احداث شده وتجهیزات منصوبه (زیر زمین، سطح زمین و هوایی ) از شرکتهای مخابرات، گاز، آب و فاضلاب اخذ کند.

وی افزود: از نظر فرمانداری تهران اجرای این مصوبه آثار و تبعات منفی قابل توجهی چه از بعد اقتصادی و چه از بعد اجتماعی در بر داشته است و هرگونه افزایش در قیمت تمام شده حامل های انرژی اثر فوری و مستقیم بر سایر کالاها و خدمات گذاشته و علاوه بر بالا رفتن هزینه های زندگی و نرخ تورم موجب ناهنجاری های اجتماعی و به تبع آن سبب اختلال بر کیفیت و کمیت خدمات رسانی می شود.

فرماندار تهران با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه بر خلاف سیاستهای دولت خدمتگزار، موجبات افزایش نرخ خدمات و تحمیل هزینه بر مردم می شود، افزود: با عنایت به موارد فوق الذکر، مراتب به استحضار وزیر محترم کشور رسید وایشان نیز به دلیل اعتراض فرمانداری تهران و سایر دستگاههای شمول مصوبه، بر اساس اختیارات قانونی دستور توقف و عدم اجرای مصوبه را صادر وابلاغ کردند.

کد مطلب 1060671

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