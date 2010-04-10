به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، براساس برنامه پنج‌ساله پنجم (89 تا 93)، پیش‌بینی تولید سنگ‌آهن در سال 89 برابر با 25 میلیون و 900 هزار تن، سال 90 معادل 28 میلیون و 400 هزار تن، سال 91 معادل 38 میلیون تن، سال 92 برابر با 40 میلیون و 200 هزار تن و در سال پایانی برنامه معادل 42 میلیون تن پیش‌بینی شده است.

از جمله طرح‌های معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) تا سال 93، می‌توان به طرح تجهیز معدن سنگ‌آهن جلال‌آباد با هدف تولید 3 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن، طرح توسعه و افزایش ظرفیت چادرملو ـ خط پنجم با هدف تولید 7/1 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن، طرح ایجاد ظرفیت سنگ‌آهن کنسانتره معادن چاه‌گز و میشدوان با تولید 6/2 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن، طرح بهره‌برداری از معدن گل‌گهر 3 با هدف تولید 10 میلیون تن کنسانتره سنگ‌آهن و گندله در سال، طرح توسعه مجتمع سنگان 2 با تولید 6/2 میلیون تن کنسانتره و گندله در سال و افزایش ظرفیت و اصلاح کیفیت کنسانتره سنگ‌آهن چغارت به میزان 800 هزار تن در سال اشاره کرد.