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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۰

محمدی :

حل مشکلات تجارت خارجی وظیفه‌ای همگانی است

حل مشکلات تجارت خارجی وظیفه‌ای همگانی است

رئیس کل گمرک ایران گفت: حل مشکلات تجارت خارجی کشور یک وظیفه همگانی و نیازمند مشارکت همه دستگاههای ذی ربط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی در بازدید از گمرکات استان آذربایجان با بیان مطلب فوق گفت: اگر چه فراهم کردن زیرساختهای تجاری در زمره وظایف گمرک نیست، اما ما تلاش می کنیم تا ضمن افزایش تعامل با سازمان های همجوار این مشکل برطرف شود، چرا اعتقاد داریم حل مشکلات بخش تجارت یک وظیفه همگانی و نیازمند مشارکت همه دستگاههای ذی ربط است.

وی اظهار داشت: ما برای تسهیل و توسعه تجارت برنامه های زیادی داریم و امیدواریم امسال، سال پرباری در زمینه افزایش صادرات و رونق اقتصاد کشور باشد.

محمدی با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای مرتبط با تجارت خارجی گفت: در تمام سفرهای استانی یکی از برنامه های مهم و اصلی ما تشکیل جلسه با مسئولان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است تا از توقعات آنان و نقطه نظرات شان در خصوص چگونگی ارائه خدمات گمرکی مطلع شویم.

در همین رابطه با ارسال نامه هایی به اتاق های بازرگانی و استانداری ها ضمن ارائه خلاصه عملکرد گمرک خواهان دریافت نظرات و پیشنهادات آنان شده ایم و همه این اقداماترا با هدف تعامل پویاتر و نزدیک تر با سازمان های همچوار انجام داده ایم.

در این جلسه که پرویز تقوی، ناظر گمرکات استان نیز حضور داشت، شرکت کنندگان با ابراز رضایت کامل ازعملکرد گمرک و اظهار این مطلب که هیچ مشکلی با گمرک ندارند، خواستار ایجاد زیر ساختهای لازم برای افزایش ظرفیتهای تجاری در استان شدند.

کد مطلب 1060677

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