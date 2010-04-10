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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

سه میلیون تن مواد معدنی در ایلام استخراج شد

سه میلیون تن مواد معدنی در ایلام استخراج شد

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام گفت: سال گذشته سه میلیون و 660 هزار تن انواع مواد معدنی از معادن فعال این استان استخراج شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مظفر فروتن صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مواد معدنی استخراجی در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن حدود سه درصد رشد نشان می دهد.

وی بیان داشت: این مواد از 65 معدن فعال در استان ایلام استخراج شده است.

فروتن ارزش ریالی این میزان مواد معدنی را 150 میلیارد ریال ذکر کرد.

این مسئول عنوان کرد: این مواد معدنی بیشتر شامل انواع سنگ گچ، مواد اولیه سیمان، بیتومین، لاشه و مالون و آهک بوده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن ایلام یادآور شد: بخش عمده ای از این مواد در داخل ایلام فراوری و مصرف و بقیه آن به استانهای همجوار صادر می شود.

 

کد مطلب 1060681

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