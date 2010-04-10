سه میلیون تن مواد معدنی در ایلام استخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مظفر فروتن صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مواد معدنی استخراجی در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل آن حدود سه درصد رشد نشان می دهد.
وی بیان داشت: این مواد از 65 معدن فعال در استان ایلام استخراج شده است.
فروتن ارزش ریالی این میزان مواد معدنی را 150 میلیارد ریال ذکر کرد.
این مسئول عنوان کرد: این مواد معدنی بیشتر شامل انواع سنگ گچ، مواد اولیه سیمان، بیتومین، لاشه و مالون و آهک بوده است.
رئیس سازمان صنایع و معادن ایلام یادآور شد: بخش عمده ای از این مواد در داخل ایلام فراوری و مصرف و بقیه آن به استانهای همجوار صادر می شود.
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