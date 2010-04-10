راهیابی هنرمندان همدانی به 57 نمایشگاه صنایع‌ دستی کشور

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این نمایشگاه‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی برگزار شده است، اظهار داشت: در این مدت هنرمندان همدانی در هفت نمایشگاه سراسری حاضر شده‌اند که به میزبانی استا‌ن‌های کرمانشاه، قزوین، مرکزی، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان و اردبیل برپا شده است.

وی با اشاره به اینکه حضور صنعتگران در نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی سال گذشته چشمگیر بوده است، افزود: در این مدت امکان حضور در 10 نمایشگاه‌ تخصصی صنایع‌دستی برای هنرمندان فراهم شده است.

بیات اظهار داشت: نمایشگاه‌های تخصصی صنایع چوبی، سفال و سرامیک، بافته‌های داری، مبلمان منبت و فرش از جمله این نمایشگاه‌ها است.

این مقام مسئول افزود: تعداد 9 نمایشگاه از مجموع نمایشگاه‌های صنایع‌دستی سال گذشته به میزبانی استان همدان برپا شده است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌‌دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: معاونت صنایع‌‌ دستی استان همدان امکان حضور هنرمندان را در جشنواره‌های اقوام زاگرس نشین، جشن ملی نوروز و حکمت سینوی فراهم کرده است.