افزایش 10 درصدی تولید خودرو در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی سیادت صبح شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: شرکت ایران خودرو خراسان در سال جاری برنامه تولید 130 هزار دستگاه انواع خودرو سواری را در دستورکار خود قرار داده است که این رقم نسبت به سال قبل ده درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرعامل ایران خودرو خراسان گفت: تولید پنج هزار دستگاه خودروی جدید گراند ویتارا 2.4 لیتر نیز یکی دیگر از برنامه های جدید ایران خودرو خراسان در سال جاری خواهد بود.

وی افزود: عمده تولیدات ما خودروی پارس اتوماتیک و 405 دو گانه سوز است و آماده هستیم براساس دستور العمل مدیریت ارشد ایران خودرو خودروهای جدید را در این سایت تولید کنیم.

سیادت ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی این است که در سال جاری با همکاری ساپکو در حال برنامه ریزی مدیریت هزینه های لجستیک در مورد قطعات در منطقه هستیم و با توجه به تاکید مدیریت ارشد ایران خودرو زمینه های خوبی برای بهره برداری از ظرفیتهای قطعه سازان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه در کاهش هزینه های تولید بسیار موثر است و ایران خودرو خراسان قصد دارد این روند را نهادینه کند تا برنامه بهره وری مطلوبی را در تولید خود داشته باشد.

وی افزود: شرکت ایران خودرو خراسان یک نقش محوری در توسعه بازار فروش سایت اصلی ایران خودرو در یکی از مهمترین بازارهای مورد تقاضای خودرو در شرق و شمال شرقی و کشورهای آسیای میانه دارد.