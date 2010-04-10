سلطانیه در گفتگو با مهر:مصر در کنفرانس خلع سلاح در تهران شرکت می کند/ احتمال حضور آمانو

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران در روزهای 28 و 29 فروردین ماه بیان داشت: هنوز حضور آقای آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجلاس تهران قطعی نشده اما قطعا از آژانس یک مقام ارشد به تهران سفر می کند.

وی ادامه داد: همچنین از سازمان منع جامع آزمایش های هسته ای نیز یک مقام ارشد در کنفرانس خلع سلاح حضور پیدا می کند.

نماینده ایران در آژانس با اشاره به اینکه کشور مصر هم اکنون ریاست سازمان جنبش عدم تعهد را عهده داراست خبر داد که مقام ارشدی از مصر به عنوان رئیس نم در کنفرانس تهران شرکت می کند.

سلطانیه افزود: برخی سفرای کشورها در آژانس بین المللی انرژی اتمی که ریاست گروه ها را بر عهده دارند نیز در کنفرانس تهران حضور پیدا می کنند.



