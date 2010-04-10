خراسان رضوی رتبه سوم اشتغال صنعتی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، راضیه علیرضایی صبح شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طی سال گذشته 518 پروانه بهره برداری صنعتی با بیش از 12 هزار و 718 میلیارد ریال سرمایه گذاری برای بخش خصوصی در خراسان رضوی صادر شد.

معاون امور صنعتی سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی گفت: طرحهای فوق شامل صنایع غذایی، شیمیایی، غیرفلزی و فلزی، لاستیک و پلاستیک، ماشین سازی و تجهیزات، نساجی و چرم، خودرو و نیرومحرکه، بسته بندی و سلولزی، برق و الکترونیک و صنایع معدنی است.

وی خاطرنشان کرد: این طرحها در شهرستانهای مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام، تایباد، درگز، سبزوار، قوچان، کاشمر، رشتخوار، گناباد، سرخس، مه ولات، چناران، بردسکن، خواف، زاوه، فریمان، جغتای، تایباد، بجستان، خلیل آباد، ‌رشتخوار، ‌کلات، طرقبه و شاندیز و جوین به بهره برداری رسیده و 9 هزار و 80 نفر را بطور مستقیم مشغول بکار کرده است.



وی به تشریح روند سرمایه گذاری صنعتی استان در 12 ماه گذشته پرداخت و گفت: در طول مدت فوق روند سرمایه گذاری صنعتی به شکلی بوده که در طول سال گذشته شاهد کسب جایگاه سوم اشتغال صنعتی کشور توسط بخش خصوصی در صنعت خراسان رضوی بوده ایم که در برنامه سال 89 علاوه بر حفظ اشتغال موجود بخش صنعت، ادامه روند رشد سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در سالهای اخیر مورد اهتمام خواهد بود.