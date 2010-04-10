تاسیسات نطنز سوخت 6 نیروگاه را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در چهارمین جشن ملی هسته ای و رونمایی از آخرین دستاوردهای هسته ای که روز جمعه در تهران برگزار شد ، ضمن تبریک دستیابی دانشمندان هسته ای ایران زمین به فناوری تولید سوخت هسته ای به ملت ایران و همه ملتهای آزاده جهان از دستیابی ایران به فناوری جدید در این عرصه ابراز خرسندی کرد.

وی گفت: متخصصان و دانشمندان ما تسلط کاملی به فناوری هسته ای پیدا کرده اند و با گام های بلند و سرعت بالا به سمت تامین همه نیازهای کشور و بهره برداری درست از همه ظرفیت های انرژی هسته ای پیش می روند.

رئیس جمهور با بیان اینکه حقیقتا دستاوردهای هسته ای کشور ما افتخارآمیز است، گفت: این دستاوردها نه تنها برای ملت ایران بلکه برای همه ملتهای مستقل عالم موجب افتخار است.

احمدی نژاد گفت: امروز جایگاه ایران در مناسبات جهانی و نقش ایران در اصلاح وضعیت جهان به سمت عدالت و در جهت حقوق ملتها جایگاه برجسته ای است.

وی گفت: امروز ملت ایران به یک نقطه اتکا و مطمئن برای همه صالحان، پاکان، آزادیخواهان وعدالت طلبان جهان تبدیل شده است. امروز پیوند عمیق عاطفی و آرمانی بین ملت ها و ملت ایران برقرار شده و قریب به اتفاق ملتها پیشرفتهای ایران از آن خود می دانند و با همه وجود در جشن فتح قله ها توسط ایران شرکت می کنند.

رئیس جمهور یادآور شد: امروز همه دستاوردهای ملت ایران به منزله یک گام در جهت استقلال حقیقی و رهایی همه ملتها شمرده می شود و همه با او احساس همنوایی، همدلی و شادکامی می کنند.

احمدی نژاد تاکید کرد: قرار است بدون احداث تاسیسات جدید و صرفا با استفاده از تاسیسات نطنز سوخت مورد نیاز 6 نیروگاه تامین شود ، شاید ما تنهاکشوری باشیم که از نقطه صفر تا پایان این راه را در اختیار داریم.

وی با مروری بر مذاکرات هسته ای ایران برای تبادل سوخت با آژانس و کشورهای غربی اظهار داشت: ما ابتدا پذیرفتیم که دو کشوری که آژانس پیشنهادکرد سوخت را به ما بدهد اما آنها باز هم سیاسی عمل کردند و وقتی که این حرفها را زدند معلوم بود که به غیرت ایرانی ها بر می خورد. طبیعی بود وقتی آنها سر و صدا کردند ما بایستیم وآنها نیز همان رفتار خودخواهانه را ادامه دهند.

رئیس جمهور گفت: بحث این است که ما می خواهیم از بازار جهانی خرید کنیم و این همیشه خریدار است که شرط می گذارد حال شما دنیا را برعکس کرده اید این هم از عجایب دنیای استکباری است. ما به آنها گفتیم اگر سوخت ندهید ما خود می سازیم که تمسخر کردند و گفتند نمی توانید و باید از ما خریداری کنید.

وی تصریح کرد: اما ما از متخصصان داخلی خواستیم وآنها نیز گفتند خودمان می سازیم روزی که آقای صالحی خبر از آغاز تولید سوخت 20 درصد خبر داد آنها تبلیغات منفی کردند و اعلام کردند ایران سوخت دارد اما نمی تواند آن را به صفحه تبدیل کند.

رئیس جمهور خطاب به غربی ها گفت: شما می گویید ملت ایران نمی تواند در حالی که واژه "نمی توانیم" در قاموس ملت ایران وجود ندارد. امروز دانشمندان ما می توانند از روش های گوناگون اورانیوم راغنی کنند که یکی از آنها از طریق سانتریفیوژ است.

وی تاکید کرد: امروز همه عرصه هسته ای در سیطره دانشمندان ایران قرار دارد و معنایش این نیست که مانعی بر سر راه دانشمندان ما نیست اما هر جا که کشور نیاز داشته باشد متخصصان ما می توانند نیازهای هسته ای کشور را فراهم کنند.

احمدی نژاد یادآور شد: آنها که اهلش هستند و نمی خواهند ملت ایران به قله ها برسد مفهوم سوخت مجازی و سانتریفیوژ را خوب متوجه می شوند و می دانند که راه ملت ایران امروز راه بی برگشت است. ملت ایران به نقطه ای دسترسی پیدا کرده که هیچ قدرتی نمی تواند مانع از پیشرفت و استفاده از انرژی هسته ای آن شود.

رئیس جمهور دستاورد خودباوری ملت ایران را مهمتر از دستاورد هسته ای برشمرد و گفت: ملتی که خود را باور کند هیچ قله ای از دسترس او دور نخواهد ماند ملتی که خود را باور کند طعم عزت، سرافرازی وحقیقت را خواهد چشید. امروز خودباورترین ملت دنیا ملت ایران است.

وی با بیان اینکه هر نیازی که در کشور مشاهده شود متخصصان آماده پاسخگویی به آن هستند گفت: با مراجعه به دانشمندان و متخصصان در کشور و ارائه نیازها به آنها تا امروز پاسخ منفی نشنیده ام و باید شهادت دهم که هر نیازی تاکنون عرضه کرده ام آنها با روی باز و خودباوری ایستاده اند و به آن نیاز پاسخ شایسته داده اند.

رئیس دولت دهم تاکید کرد: ایران هسته ای است بدخواهان چه بخواهند چه نخواهند ایران هسته ای است و هسته ای خواهد ماند.

کشورهای مستقل تشکیلات جدید برای خلع سلاح هسته ای ایجاد کنند



احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه انرژی هسته ای سوختی ارزان و پاک است، تاکید کرد که انرژی هسته ای مناسب ترین جایگزین برای قریب به اتفاق استفاده کنندگان از انرژی سوخت های فسیلی است.



وی با بیان اینکه نخستین استفاده کنندگان از انرژی هسته ای از آن استفاده ضد انسانی داشته اند، ادامه داد: امروز نیز آن سوء استفاده کنندگان در جهت داشتن سلاح هسته ای بیانیه صادر کرده اند .

رئیس جمهور افزود: 60 سال است که می گویند می خواهیم جلوی توسعه هسته ای را بگیریم اما همه سیاست هایشان در جهت توسعه بوده است.

وی با طرح این پرسش که آیا می شود کسی خودش سلاح هسته ای داشته باشد و دیگران را به نداشتن آن تشویق کند، توجیه انباشت سلاح هسته ای با هدف بازدارندگی را غیر منطقی دانست و گفت: سئوال اینجا است که اگر سلاح هسته ای بازدارنده است چرا دیگران نداشته باشند و از سوی دیگر این بازدارندگی باعث رقابت سنگین بین دارندگان تسلیحات هسته ای می شود.

رئیس جمهور گفت: وقتی ابزاری دست شما است که با آن ملتها را تهدید می کنید بنابراین کشورها را تشویق می کنید که آنها نیز این سلاح را داشته باشند.

وی اقدام اخیر آمریکا در کاهش تسلیحات هسته ای را دروغ بزرگ خواند و گفت: آنطور که خود آمریکاییها می گویند 9000 کلاهک هسته ای دارند که 2100 تای آن استراتژیک است حالا ادعا می کنند که می خواهند یک سوم آن را کم کنند و به 1500 سلاح استراتژیک هسته ای برسانند.

احمدی نژاد ادامه داد: آنگاه می گویند ایران متهم است که در چند سال آینده می تواند یک بمب اتم بسازد اگر یک بمب اتم برای جهان خطرناک است 9000 بمب شما چقدر خطرناک است.

وی گفت: آیا این بمب ها را برای توسعه حقوق بشر انباشت کرده اید.

رئیس جمهور با بیان اینکه ما مخالف بمب اتم هستیم ، گفت: کسانی که موافق داشتن سلاح هسته ای هستند فاقد فرهنگ و روابط انسانی اند.

احمدی نژاد ادامه داد: ما معتقدیم هیچ دولتی نباید به دنبال سلطه بر دیگران و تحقیر ملتها و دولتها و تسلط بر منابع آنها باشد.

وی با بیان اینکه ما سلاح هسته ای را ضد بشر می دانیم، گفت: آنها که امروز دنبال سلاح هسته ای هستند و با نمایش های دروغین می خواهند پنهان کاری کنند می گویند برای تهدید کشورهایی که در پی به دست آوردن سلاح هسته ای هستند از سلاح هایمان استفاده می کنیم و این یک دروغ بزرگ است.

رئیس جمهور گفت: آنها که در پی سلاح هسته ای هستند عناصر عقب افتاده سیاسی اند.

احمدی نژاد تاکید کرد: دوران برتری آفرینی سلاح هسته ای تمام شده و امروز ملتها در پی ادب، فرهنگ و رفتارهای انسانی هستند.

وی گفت: آنها می گویند ما به جز ایران و یک کشور دیگر به جای دیگر حمله نخواهیم کرد. باید پرسید مگر ژاپن سلاح هسته ای داشت که به آن حمله کردید.

احمدی نژاد یادآور شد: رژیم جعلی در کنار ما وجود دارد که سلاح هسته ای انباشت کرده است اما مورد حمایت آنهاست.

رئیس جمهور گفت: اینکه خلع سلاح را به کسانی بسپاریم که خودشان بمب اتم دارند، مانند این است که امنیت شهر را به دزدها بسپاریم.

وی با بیان اینکه خلع سلاح از روشی که در 60 سال اخیر طی کرده ایم نشدنی است، گفت: باید دولتها، ملتها و شخصیت های مستقل دور هم جمع شوند، تشکیلات جدید درست کنند و عزم جدید برای خلع سلاح جهانی ایجاد شود.

اهل گفتگو هستیم/ ایران باید صادرکننده دانش هسته ای شود



احمدی نژاد در ادامه با اعلام اینکه در مورد مسئله هسته ای اهل گفتگو و منطق هستیم، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بارها نشان داده است که در مسیر درست حرکت می کند و صادق است.

وی با بیان اینکه کسانی که در کاخ های شیشه ای دنیا نشسته اند و فکر می کنند که با تهدید می توانند خللی در عزم ملت ایران به وجود آورند اشتباه می کنند، گفت: این تهدیدات ملت ما را در ادامه این مسیر مصمم تر می کند.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه ما تا چهار ماه پیش قصد نداشتیم که شروع به غنی سازی اورانیوم 20 درصد کنیم گفت: اما وقتی که مستکبران شروع به تهدید کردند ما غنی سازی را آغاز کرده ایم.

احمدی نژاد با نصیحت به مستکبران مبنی بر اینکه به حقوق دیگران احترام بگذارند و انسانیت را تجربه کنند، خطاب به مستکبران گفت: اگر کمی اخلاق را رعایت کنید به نفع شما خواهد بود.

وی با اعلام اینکه ملت ایران در مسیر خود همچنان محکم و مستحکم ایستاده است، گفت: به لطف خدا هیچ قدرتی قادر نیست ملت ایران را تهدید کند همه آنها می دانند که هر دستی از هر نقطه عالم علیه ملت ایران بخواهد که دراز شود قبل از دراز شدن قطع خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به همایش خلع سلاح هسته ای در تهران عنوان کرد: اواخر فروردین ماه نشستی در تهران برای خلع سلاح هسته ای برگزار خواهد شد که قرار است کارشناسان در این نشست یک راه حل درست، منطقی و مستقل برای خلع سلاح هسته ای پیدا کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: مستکبران دست از شرارت های خود بردارند و بیش از این آبروی خود را نبرند.

احمدی نژاد افرادی را که در عرصه هسته ای ایران کار می کنند را سربازان گمنام دانست و افزود: ما خیلی نمی توانیم آنها را مقابل دوربین ها بیاوریم زیرا گمنام هستند اما مشغول انجام بزرگترین خدمات به کشور و جامعه بشریت هستند.

رئیس جمهور در ادامه با تقدیر و تشکر از همه شخصیت ها و دست اندرکاران در امر فناوری صلح آمیز هسته ای اظهار داشت: نگاه شما و افق دیدتان باید به آخرین نقطه ممکن دوخته شود که اولا به جایی برسیم که همه ظرفیتهای انرژی هسته ای در جهت رفاه ، عزت و اقتدار ملت ایران استفاده کنیم و همچنین تبدیل به صادر کننده دانش و فناوری هسته ای به دنیا شویم.

