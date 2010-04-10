توزیع غذای رژیمی در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه های اداره بهداشت دانشگاه شهیدبهشتی به مناسبت هفته سلامت در روزهای 18 تا 24 فروردین ماه جاری اجرا می شود.

پیاده روی همگانی صبح روز دوشنبه 23 فروردین ماه با حضور دانشجویان، هیئت رئیسه دانشگاه، روسای دانشکده ها، مدیران، اساتید و کارکنان از میدان مرکزی دانشگاه شهیدبهشتی برگزار می شود.

کارگاه آموزشی کمک های اولیه نیز به مناسبت هفته سلامت در روز سه شنبه 24 فروردین در محل کانکس های امور فرهنگی برگزار می شود.

انجام ویزیت رایگان پزشکی و مشاوره در طی هفته سلامت، آغاز طرح ارزیابی سلامت اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه بر اساس زمان بندی، برگزاری کارگاههای راه امن با رویکرد زندگی سالم، توسعه خدمات پزشکی تخصصی با حضور متخصص پوست و مو و حضور آزمایشی متخصص تغذیه از هفته سلامت از دیگر برنامه های دانشگاه شهیدبهشتی در این هفته است.

برنامه صعود گروه کوهنوردی دانشگاه به مناسبت هفته سلامت با همکاری مدیریت تربیت بدنی، برگزاری مسابقه هنری با عنوان دانشگاه سالم بستر جامعه سالم با همکاری مدیریت امور فرهنگی، برگزاری مسابقه انتخاب اتاق نمونه در سطح خوابگاه ها با همکاری مدیریت امور خوابگاهها و توزیع پیش غذا و غذای رژیمی رایگان با همکاری مدیریت خدمات دانشجویی برنامه های دیگری در این دانشگاه است که به مناسبت هفته سلامت برگزار می شود.