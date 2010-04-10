معاون فنی و عمرانی فرمانداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با تکذیب کشته شدن افراد در حادثه ترکیدگی لوله آب کرج گفت: این حادثه هیچ گونه خسارت جانی در بر نداشته و تنها دو مجروح بر جای گذاشته است.

احمد افضلی افزود: خوشبختانه حال مجروحین حادثه نیز رضایت بخش و رو به بهبود گزارش شده است.

وی در پاسخ به سئوال مهر در خصوص میزان خسارت مالی وارده حاصل از این حادثه اعلام کرد: تاکنون خسارت مالی این اتفاق برآورد نشده است.

خط انتقال آب سد طالقان به تهران با قطر هزار و 800 میلی مترصبح روز پنجشنبه در منطقه بلوار شهید موذن رجائی شهر کرج دچار شکستگی و ترکیدگی شد که بر اثر آن سیلاب سنگینی در خیابانها، کوچه ها و معابر این منطقه جاری شد.

شهروندان در تماسهای تلفنی با دفتر خبرگزاری مهر با انتقاد از افت شدید فشار آب در برخی مناطق مرتبط با حادثه ترکیدگی لوله آب سد طالقان به تهران خواستار رفع هر چه سریعتر این مشکل شدند.