به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از آثار نقاشی ژاله طالب‌پور از جمعه، 20 فروردین به مدت یک هفته در نگارخانه دی به نشانی نیاوران ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، ناز یک، بن‌بست ترانه، پلاک 3 برگزار شده است.

همچنین نمایشگاهی از آثار کلاژ پرویز نقیبیان از 20 فروردین در نگارخانه جهان نما کاخ موزه نیاوران برپا شده است.

تصویرسازی‌های مهدی کریم‌زاده نیز از پنج‌شنبه، 19 الی 30 فروردین در نگارخانه آریا به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع بهشتی، کوی زرین، پلاک 10 به نمایش گذاشته شده است.

نگارخانه الهه نیز تا دوم اردیبهشت تعطیل است و اولین نمایشگاه خود را در سال جدید با آثار نقاشی پریس تنظیفی به مدت 10 روز به نمایش می‌گذارد.

این نگارخانه در خیابان آفریقا، خیابان گلفام، پلاک 47 قرار دارد.