  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

برنامه‌ نگارخانه‌ها در هفته جاری

برنامه‌ نگارخانه‌ها در هفته جاری

نمایشگاه‌های نقاشی و تصویرسازی در هفته جاری در نگارخانه‌های دی، آریا و جهان نما درحال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از آثار نقاشی ژاله طالب‌پور از جمعه، 20 فروردین به مدت یک هفته در نگارخانه دی به نشانی نیاوران ابتدای پاسداران، تنگستان چهارم، ناز یک، بن‌بست ترانه، پلاک 3 برگزار شده است.

همچنین نمایشگاهی از آثار کلاژ پرویز نقیبیان از 20 فروردین در نگارخانه جهان نما کاخ موزه نیاوران برپا شده است.

تصویرسازی‌های مهدی کریم‌زاده نیز از پنج‌شنبه، 19 الی 30 فروردین در نگارخانه آریا به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع بهشتی، کوی زرین، پلاک 10 به نمایش گذاشته شده است.

نگارخانه الهه نیز تا دوم اردیبهشت تعطیل است و اولین نمایشگاه خود را در سال جدید با آثار نقاشی پریس تنظیفی به مدت 10 روز به نمایش می‌گذارد.

این نگارخانه در خیابان آفریقا، خیابان گلفام، پلاک 47 قرار دارد.

کد مطلب 1060712

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها