تیم ملی واترپلوی ایران به جام جهانی رومانی دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در رقابت های کاپ آسیا در ماه گذشته که در با حضور چهار تیم چین، ایران، کره جنوبی و سنگاپور به میزبانی سنگاپور برگزار شد، فدراسیون جهانی شنا (فینا) طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون شنای ایران از تیم‌ملی واترپلوی مردان دعوت کرد تا در چهاردهمین دوره مسابقات جام‌جهانی واترپلو که قرار است مرداد‌ماه سال جاری در شهر اورادای رومانی برگزار شود، شرکت کند.



کرنل مارکولسکو، دبیر اجرایی فدراسیون جهانی شنا دربخشی از متن این نامه آورده است:« باعث افتخار است از تیم‌ملی واتر‌پلوی مردان برای حضور در چهاردمین دوره جام‌جهانی دعوت به عمل آوریم.»

چهاردهمین دوره رقابت های واترپلوی قهرمانی مردان جهان از پنجم تا نهم مرداد ماه در اورادا رومانی برگزار خواهد شد.