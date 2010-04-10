ادعای کلینتون درباره تاثیر پیمان جایگزین استارت بر چین در موضوع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هیلاری کلینتون" که دیروز جمعه در دانشگاه کنتکاکی سخن می گفت در پاسخ به پرسشی گفت: فکر می کنم همکاری میان روسیه و آمریکا بسیار سودمند باشد و بتواننند همکاری چین را نیز در بر داشته باشد.

بر اساس این گزارش، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه 19 فروردین در پراگ معاهده جایگزین پیمان استارت یک را با "دیمیتری مدودف" همتای روسی خود امضا کرد.

در همین رابطه احزاب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا خواهان تصویب قانونی جدید در ارتباط با استراتژی جدید هسته ای این کشور شدند که در هفته گذشته از سوی اوباما معرفی شد.

اوباما در این استراتژی به صراحت برخی کشورها را تهدید به حمله هسته ای کرده است.

از سوی دیگر روز پنجشنبه سفیر چین در واشنگتن روز پنجشنبه به همراه نمایندگان سایر کشورهای عضو 1+5 نشستی را در ارتباط با برنامه هسته ای ایران برگزار کردند.