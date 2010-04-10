امتناع چهار بازیکن از حضور در تمرینات شهرداری کرمان/ بازهم مشکلات مالی

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن رقابتهای جام ملتهای آسیا در لبنان و بازگشت این تیم به عنوان نماینده کشورمان در اسفند ماه سال 88، شش هندبالیست این تیم شامل امید سکناری، سجاد ندری، جواد زنگنه، مرتضی منفرد، مهرداد صمصامی ومحمد علی ابراهیمی به دلیل معوقه های مالی متعدد و طلب پرداخت نشده از سال 87 حاضر به همراهی این تیم کرمانی در ادامه رقابتهای لیگ برتر نشدند!

محسن اخگر سرمربی تیم شهرداری زرند کرمان با تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: "مشکلات مالی تیم ما زیاد است اما باید بازیکنان خود را با شرایط تیم هماهنگ کنند. متاسفانه بعد از گذشت یک ماه ونیم از بین این 6 بازیکن تنها دو نفر به تمرین این هفته بازگشته اند تا ما در ادامه رقابتها با ترکیب نفرات کمتری به مصاف حریفان خود برویم."

وی با بیان اینکه مسئولین و عوامل این تیم 30 درصد از قرار داد سال گذشته خود را از تربیت بدنی کرمان طلب دارند گفت: قرارداد این بازیکنان هنوز از سوی باشگاه لغو نشده و طبق قوانین حاکم در لیگ برتر آنها نمی توانند به تیم دیگری بپیوندند. در کنار آن قرار است کمیته انضباطی باشگاه برای مشخص شدن تکلیف این ورزشکاران بزودی تشکیل شود.

وی با اظهار ناراحتی از این مسئله و مشکلات بوجود آمده بر سر راه تیم شهرداری زرند کرمان خاطرنشان کرد: من سالهاست در هندبال فعالیت می کنم و در بسیاری ازموارد اخلاقیات را به مسائل مالی ارجحیت می دادم. هیچ وقت فکر نمی کردم چنین مشکلی برای تیم کرمان پیش بیاید اما امیدوارم این بازیکنان به تمرین تیم برگردند تا بتوانیم مشکلات را بررسی و حل کنیم.

تیم شهرداری زرند کرمان هم اکنون با 9 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد. این تیم در هفته نهم از رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در برابر تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دارنده عنوان قهرمانی لیگ برتر بازی سختی را پیش رو دارد و باید برای جلوگیری از سقوط خود در جدول رده بندی بدون 6 بازیکن میزبان نماینده اصفهان باشد.