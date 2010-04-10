اختلاف استراتژیک با کردها نداریم/ نزدیکی با ائتلاف ملی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، ولید الحلی خاطرنشان کرد: مذاکره با احزاب سیاسی پیروز در انتخابات همچنان ادامه دارد و این گفتگوها مبتنی بر برنامه های سیاسی و بررسی مشکلات دولت سابق است.

وی تصریح کرد: ائتلاف ملی عراق و ائتلاف کردستان نزدیکترین گروه به ما هستند و ما با برادران کرد اختلافات استراتژیک نداریم.

ولید الحلی با بیان این مطلب افزود: از نظر ما مانعی برای برگزاری نشست و گفتگو با فهرست العراقیه وجود ندارد چرا که باب مذاکره با تمامی احزاب باز است و ما در این زمینه برای گروهی خاص وتو یا ملاحظه را در نظر نگرفته ایم.

احزاب پیروز در انتخابات پارلمانی عراق هم اکنون در حال رایزنی با یکدیگر به منظور تشکیل دولت جدید هستند اما تاکنون به توافق درباره تعیین نخست وزیر دست نیافته اند.

در انتخابات پارلمانی عراق که نتایج نهایی آن اعلام شد، ایاد علاوی در یک پیروزی شکننده 91 کرسی از 325 کرسی پارلمان را بدست آورد. این در حالی است که ائتلاف نوری المالکی تنها دو کرسی کمتر از علاوی بدست آورده و ائتلاف ملی عراق نیز 70 کرسی را بدست آورد.