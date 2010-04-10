  1. استانها
  2. قم
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

اسکندری:

تغییر دیدگاه⁯ها از الزامات کار مضاعف است

تغییر دیدگاه⁯ها از الزامات کار مضاعف است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تغییر دیدگاه⁯ها و وسعت نظر و دیدن افق⁯های دور را از الزامات و داشتن روحیه کاسب⁯کارانه را از آفت⁯های همت مضاعف و کار مضاعف برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «همت مضاعف و کار مضاعف» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به نظر می⁯رسد در سال⁯های گذشته توجه لازمی که می⁯بایست به کار صورت می⁯گرفت انجام نشد و برای همین مقام معظم رهبری امسال را به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری کردند.

وی ادامه داد: این نامگذاری⁯ها آن گونه که توقع مقام معظم رهبری است در کشور دنبال نمی⁯شود و با سخنرانی و مباحث شعاری تعقیب می⁯شود، در حالی که اگر به این نامگذاری⁯ها توجه جدی شود، هر کدام اثرات مثبت فراوانی بر جامعه می⁯گذارد.

حجت⁯الاسلام اسکندری به مقایسه بین جوامع اسلامی و غیراسلامی پرداخت و گفت: در جوامع اسلامی و آرمانی نگاه⁯ها، نگاه⁯های بلندی است که به چهار دیواره جهان مادی محدود نمی⁯شود و می⁯تواند جهان مادی را در هم نوردد و با ماورای این عالم توجه کند، به همین جهت همت⁯ها در این جوامع باید همت⁯های بلندی باشد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: یک انسان موحد آرمانی وقتی می⁯خواهد در زندگی⁯اش به قرب الهی دست پیدا کند طبیعتا باید همه برنامه⁯هایش با جوامع غیراسلامی متفاوت باشد.

عدم پایبندی عمیق به آموزه⁯های دینی، آفت همت مضاعف

وی عدم پایبندی عمیق به آموزه⁯ها و ارزش⁯های دینی را به عنوان یک آفت پیش روی همت مضاعف دانست و افزود: برخی از کشورهایی که هیچ گونه ادعایی در ارزش⁯های دینی ندارند، پایبندی بیشتری به بعضی از ارزش⁯هایی که می⁯تواند جامعه را دچار تحول کند دارند اما ما که از آموزه⁯های وحیانی زیادی بهره⁯مند هستیم و می⁯بایست جلوتر از آنها باشیم متاسفانه عقب⁯تر ماندیم.

حجت⁯الاسلام اسکندری با بیان اینکه ما به عزم و همت فوق⁯العاده در همه بخش⁯ها نیازمندیم اظهار داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از بین مقوله⁯ها و شاخص⁯های مختلف، همت مضاعف را انتخاب کردند بدون پشتوانه کارشناسی نیست.

وی تعلق خاطر انسان به ماموریت و مسئولیت کاری برای تحقق همت مضاعف را مهم خواند و گفت: همت باید به عنوان یک نیروی پرتوان محرک درونی در انسان به وجود آید، به گونه⁯ای که انسان برای انجام کار و وظیفه⁯اش آرام و قرار نداشته باشد.

کارهای بدون برنامه نوعی هدردادن بیت⁯المال است

مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور حوزه علمیه و روحانیون، کارهای متزلزل بدون برنامه و ابتر را نوعی هدردادن بیت⁯المال و زمان دانست و تصریح کرد: در این زمینه تغییر دیدگاه⁯ها و وسعت نظر و دیدن افق⁯های دور از الزامات تحقق همت مضاعف و کار مضاعف است.

حجت⁯الاسلام اسکندری در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی را از دیگر الزامات تحقق همت مضاعف برشمرد و خاطرنشان کرد: روحیه کاسب⁯کارانه در کار باید کنار گذاشته شود، چراکه اگر بنا باشد در قبال انجام هر کاری، به همان میزان چیزی دریافت کنیم همت مضاعف محقق نمی⁯شود.  وی گفت: البته برای انجام هر کاری موانعی وجود دارد که نباید از این موانع ترسید بلکه باید برای برطرف کردن مشکلات تلاش کرد.

کد مطلب 1060720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها