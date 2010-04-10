به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «همت مضاعف و کار مضاعف» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به نظر می⁯رسد در سال⁯های گذشته توجه لازمی که می⁯بایست به کار صورت می⁯گرفت انجام نشد و برای همین مقام معظم رهبری امسال را به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری کردند.



وی ادامه داد: این نامگذاری⁯ها آن گونه که توقع مقام معظم رهبری است در کشور دنبال نمی⁯شود و با سخنرانی و مباحث شعاری تعقیب می⁯شود، در حالی که اگر به این نامگذاری⁯ها توجه جدی شود، هر کدام اثرات مثبت فراوانی بر جامعه می⁯گذارد.



حجت⁯الاسلام اسکندری به مقایسه بین جوامع اسلامی و غیراسلامی پرداخت و گفت: در جوامع اسلامی و آرمانی نگاه⁯ها، نگاه⁯های بلندی است که به چهار دیواره جهان مادی محدود نمی⁯شود و می⁯تواند جهان مادی را در هم نوردد و با ماورای این عالم توجه کند، به همین جهت همت⁯ها در این جوامع باید همت⁯های بلندی باشد.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: یک انسان موحد آرمانی وقتی می⁯خواهد در زندگی⁯اش به قرب الهی دست پیدا کند طبیعتا باید همه برنامه⁯هایش با جوامع غیراسلامی متفاوت باشد.



عدم پایبندی عمیق به آموزه⁯های دینی، آفت همت مضاعف



وی عدم پایبندی عمیق به آموزه⁯ها و ارزش⁯های دینی را به عنوان یک آفت پیش روی همت مضاعف دانست و افزود: برخی از کشورهایی که هیچ گونه ادعایی در ارزش⁯های دینی ندارند، پایبندی بیشتری به بعضی از ارزش⁯هایی که می⁯تواند جامعه را دچار تحول کند دارند اما ما که از آموزه⁯های وحیانی زیادی بهره⁯مند هستیم و می⁯بایست جلوتر از آنها باشیم متاسفانه عقب⁯تر ماندیم.



حجت⁯الاسلام اسکندری با بیان اینکه ما به عزم و همت فوق⁯العاده در همه بخش⁯ها نیازمندیم اظهار داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از بین مقوله⁯ها و شاخص⁯های مختلف، همت مضاعف را انتخاب کردند بدون پشتوانه کارشناسی نیست.



وی تعلق خاطر انسان به ماموریت و مسئولیت کاری برای تحقق همت مضاعف را مهم خواند و گفت: همت باید به عنوان یک نیروی پرتوان محرک درونی در انسان به وجود آید، به گونه⁯ای که انسان برای انجام کار و وظیفه⁯اش آرام و قرار نداشته باشد.



کارهای بدون برنامه نوعی هدردادن بیت⁯المال است



مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور حوزه علمیه و روحانیون، کارهای متزلزل بدون برنامه و ابتر را نوعی هدردادن بیت⁯المال و زمان دانست و تصریح کرد: در این زمینه تغییر دیدگاه⁯ها و وسعت نظر و دیدن افق⁯های دور از الزامات تحقق همت مضاعف و کار مضاعف است.



حجت⁯الاسلام اسکندری در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی را از دیگر الزامات تحقق همت مضاعف برشمرد و خاطرنشان کرد: روحیه کاسب⁯کارانه در کار باید کنار گذاشته شود، چراکه اگر بنا باشد در قبال انجام هر کاری، به همان میزان چیزی دریافت کنیم همت مضاعف محقق نمی⁯شود. وی گفت: البته برای انجام هر کاری موانعی وجود دارد که نباید از این موانع ترسید بلکه باید برای برطرف کردن مشکلات تلاش کرد.