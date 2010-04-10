به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «همت مضاعف و کار مضاعف» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به نظر میرسد در سالهای گذشته توجه لازمی که میبایست به کار صورت میگرفت انجام نشد و برای همین مقام معظم رهبری امسال را به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری کردند.
وی ادامه داد: این نامگذاریها آن گونه که توقع مقام معظم رهبری است در کشور دنبال نمیشود و با سخنرانی و مباحث شعاری تعقیب میشود، در حالی که اگر به این نامگذاریها توجه جدی شود، هر کدام اثرات مثبت فراوانی بر جامعه میگذارد.
حجتالاسلام اسکندری به مقایسه بین جوامع اسلامی و غیراسلامی پرداخت و گفت: در جوامع اسلامی و آرمانی نگاهها، نگاههای بلندی است که به چهار دیواره جهان مادی محدود نمیشود و میتواند جهان مادی را در هم نوردد و با ماورای این عالم توجه کند، به همین جهت همتها در این جوامع باید همتهای بلندی باشد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: یک انسان موحد آرمانی وقتی میخواهد در زندگیاش به قرب الهی دست پیدا کند طبیعتا باید همه برنامههایش با جوامع غیراسلامی متفاوت باشد.
عدم پایبندی عمیق به آموزههای دینی، آفت همت مضاعف
وی عدم پایبندی عمیق به آموزهها و ارزشهای دینی را به عنوان یک آفت پیش روی همت مضاعف دانست و افزود: برخی از کشورهایی که هیچ گونه ادعایی در ارزشهای دینی ندارند، پایبندی بیشتری به بعضی از ارزشهایی که میتواند جامعه را دچار تحول کند دارند اما ما که از آموزههای وحیانی زیادی بهرهمند هستیم و میبایست جلوتر از آنها باشیم متاسفانه عقبتر ماندیم.
حجتالاسلام اسکندری با بیان اینکه ما به عزم و همت فوقالعاده در همه بخشها نیازمندیم اظهار داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی از بین مقولهها و شاخصهای مختلف، همت مضاعف را انتخاب کردند بدون پشتوانه کارشناسی نیست.
وی تعلق خاطر انسان به ماموریت و مسئولیت کاری برای تحقق همت مضاعف را مهم خواند و گفت: همت باید به عنوان یک نیروی پرتوان محرک درونی در انسان به وجود آید، به گونهای که انسان برای انجام کار و وظیفهاش آرام و قرار نداشته باشد.
کارهای بدون برنامه نوعی هدردادن بیتالمال است
مشاور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در امور حوزه علمیه و روحانیون، کارهای متزلزل بدون برنامه و ابتر را نوعی هدردادن بیتالمال و زمان دانست و تصریح کرد: در این زمینه تغییر دیدگاهها و وسعت نظر و دیدن افقهای دور از الزامات تحقق همت مضاعف و کار مضاعف است.
حجتالاسلام اسکندری در نظر گرفتن منافع ملی و عمومی را از دیگر الزامات تحقق همت مضاعف برشمرد و خاطرنشان کرد: روحیه کاسبکارانه در کار باید کنار گذاشته شود، چراکه اگر بنا باشد در قبال انجام هر کاری، به همان میزان چیزی دریافت کنیم همت مضاعف محقق نمیشود. وی گفت: البته برای انجام هر کاری موانعی وجود دارد که نباید از این موانع ترسید بلکه باید برای برطرف کردن مشکلات تلاش کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تغییر دیدگاهها و وسعت نظر و دیدن افقهای دور را از الزامات و داشتن روحیه کاسبکارانه را از آفتهای همت مضاعف و کار مضاعف برشمرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در جمع پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «همت مضاعف و کار مضاعف» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به نظر میرسد در سالهای گذشته توجه لازمی که میبایست به کار صورت میگرفت انجام نشد و برای همین مقام معظم رهبری امسال را به نام سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری کردند.
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