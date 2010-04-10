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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

برندگان چهارمین جایزه معماری میرمیران معرفی می‌شوند

داوری چهارمین دوره این جایزه معماری که به موضوع رابطه "معماری و آب" اختصاص دارد، توسط هیات داوران انجام شده و برندگان این دوره، روز اول اردیبهشت‌ماه همزمان با روز معمار معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر،   آثار رسیده به چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران که نسبت به دوره قبل 50 درصد رشد داشته است، توسط هیات داوران متشکل از ایرج اعتصام، داراب دیبا، علی اکبر صارمی، شهاب کاتوزیان، سید علیرضا قهاری، حمید میرمیران و عباس کیارستمی کارگردان سینما، مورد بررسی قرار گرفت و آثار منتخب و برندگان امسال این جایزه معماری انتخاب شدند که طی مراسمی در روز چهارشنبه اول اردیبهشت‌ماه، همزمان با یادمان زنده‌یاد سیدهادی میرمیران، معمار فقید معاصر و بزرگداشت روز معمار با حضور جامعه معماری، دانشگاهیان و مسئولین وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری در خانه هنرمندان ایران معرفی می‌شوند.

همچنین تمامی آثار شرکت داده شده در این دوره مسابقه معماری که به بنیاد معماری میرمیران رسیده است، در نمایشگاهی که از روز شنبه 28 فروردین در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود به مدت 5 روز به نمایش عمومی گذاشته می‌شود.

مسابقه معماری میرمیران همه ساله در جهت ایجاد جریان نوین معماری ایران برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1060722

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