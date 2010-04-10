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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

همایش "بانوان بازرگان کشورهای اسلامی" برگزار می‌شود

پنجمین همایش "بانوان بازرگان کشورهای اسلامی" با هدف توانمندسازی بانوان در عرصه‌های اقتصادی، 2 تا 4 اردیبهشت در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایجاد عرصه‌ای برای تبادل تجربیات کاری بانوان بازرگان مسلمان، بررسی ایده‌های جدید در زمینه بازرگانی، بررسی فرصت‌های تجاری جدید، افزایش تعاملات میان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله اهداف این همایش عنوان شده اند .

گسترش برنامه‌های فرهنگی و علمی در زمینه بازرگانی میان کشورهای اسلامی، توانمندسازی بانوان در عرصه‌های اقتصادی، چالش‌های پیش‌روی بانوان بازرگان در کشورهای اسلامی، نقش فناوری در ارتقای حضور بانوان در عرصه بازرگانی نیز برخی دیگر از اهداف این همایش هستند .

نخستین دوره این همایش سال 2005 با عنوان "مشارکت در توسعه اقتصادی و اجتماعی" برگزار شد .

این همایش از سوی اتاق بازرگانی و صنعت پاکستان و اتحادیه بانوان بازرگان مصر با محوریت توانمندسازی بانوان بازرگان مسلمان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1060727

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