محیطبانان اخراج نشده اند/ همکاری به دلیل اتمام قرارداد لغو شده است

صادقی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه هشت ساله همکاری همیاران محیط زیست در پروژه بین المللی حفاظت از درنای سیبری افزود: به همیاران محیط زیست ابلاغ شده که تا اطلاع ثانویه به دلیل مشکلات مالی از ادامه همکاری با آنها معذوریم.

این مقام مسئول در اداره محیط زیست آمل تاکید کرد: قرارداد همکاری همیاران محیط زیست هر ساله با توجه به وضعیت مالی تمدید می شد و امسال با توجه به شرایطی که بوجود آمده است این اتفاق افتاده و به معنی اخراج آنها نیست بلکه در سال جدید و با پایان سال مالی با توجه به نیازها این اقدام انجام شده است.

مسئول اداره محیط زیست آمل با تاکید بر لغو همکاری بعد از پایان قرارداد سالانه، اضافه کرد: البته در سال جدید و با روی کار آمدن مدیر جدید، وی باید با توجه به طرحهای مختلف بودجه های مختلف را برآورد کند که این مساله طبیعی است و مدیر جدید با برخی مشکلات هم مواجه می شود.

هشت محیط بان اداره محیط زیست مازندران بعد از هشت سال فعالیت دائم در دفاع از عرصه های زیستی این منطقه با حکم رئیس جدید اداره محیط زیست این استان از کار اخراج شده اند.



به گزارش خبرگزاری مهر، هشت محیط بان اداره محیط زیست مازندران در قالب طرح بین المللی حفاظت از درنای سیبری به صورت شرکتی از سال 82 به استخدام این اداره درآمده بودند تا از عرصه های حساس محیط زیست بابلسر و آمل حفاظت کنند اما از آنان خواسته شده دیگر به محل کار خود بازنگردند در حالیکه پروژه های تحت حفاظت آنها به دلیل برخورداری از حمایتهای بین المللی با مشکل بودجه و کمبود امکانات مواجه نیستند.