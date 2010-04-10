608 هزار خودرو در جاده های کهگیلویه و بویراحمد تردد کردند

مسعود مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: میزان تردد در نوروز امسال نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: محورهای ارتباطی "یاسوج"- "بابامیدان"، "یاسوج"- "سمیرم"، "بابامیدان"- "گچساران" به ترتیب بیشترین بار ترافیکی را در ایام نوروز داشتند.

مصدقی اظهار داشت: جاده "دهدشت" – "بهبهان" نیز کمترین بار ترافیکی و تردد خودرو را در این ایام داشت.

وی با بیان اینکه میزان مسافرتهای نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است، افزود: در این مدت 99 هزار و 311 گردشگر در قالب 16 هزار و 58 سفر بوسیله ناوگان مسافربری استان جابجا شدند.