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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

در ایام نوروز؛

608 هزار خودرو در جاده های کهگیلویه و بویراحمد تردد کردند

608 هزار خودرو در جاده های کهگیلویه و بویراحمد تردد کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های کهگیلویه و بویراحمد گفت: در ایام نوروز امسال 608 هزار خودرو در جاده های این استان تردد کردند.

مسعود مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: میزان تردد در نوروز امسال نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: محورهای ارتباطی "یاسوج"- "بابامیدان"، "یاسوج"- "سمیرم"، "بابامیدان"- "گچساران" به ترتیب بیشترین بار ترافیکی را در ایام نوروز داشتند.

مصدقی اظهار داشت: جاده "دهدشت" – "بهبهان" نیز کمترین بار ترافیکی و تردد خودرو را در این ایام داشت.

وی با بیان اینکه میزان مسافرتهای نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش داشته است، افزود: در این مدت 99 هزار و 311 گردشگر در قالب 16 هزار و 58 سفر بوسیله ناوگان مسافربری استان جابجا شدند.

کد مطلب 1060732

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