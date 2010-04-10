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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

افتتاح بزرگترین سردخانه نگهداری واکسن غرب کشور در همدان

افتتاح بزرگترین سردخانه نگهداری واکسن غرب کشور در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: بزرگترین سردخانه نگهداری واکسن و مواد بیولوژیک غرب کشور در همدان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان صبح شنبه در حاشیه افتتاح این مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان گفت: این سردخانه در 282 متر مربع مساحت ساخته شده است و دارای چهار واحد سردخانه مجزا شامل سه واحد با دمای بالای صفر درجه سانتیگراد و یک واحد پایین صفر درجه سانتی گراد و ظرفیت 20 متر مکعب است.

رضا صفی آریان افزود: برای این سردخانه یک میلیارد و 530 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این مرکز در مدت دو سال تجهیز و راه اندازی شده است، گفت: این سردخانه مجهز به سامانه هشدار دهنده کنترل از طریق اینترنت، برق اضطراری و تجهیزات هشدار دهنده با حساسیت یک دهم درجه سانتیگراد است که سیستم بسته بندی اتوماتیک آن نیز راه اندازی خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان یادآور شد: این سردخانه با هدف اجرای سیاست تمرکز زدایی، فراهم کردن نیاز واکسن و فراورده های دارویی غرب کشور و دسترسی آسان تر به امکانات دارویی واکسنی در غرب کشورایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: این سردخانه با زیر پوشش قرار دادن استان های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، مرکزی و همدان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان راه اندازی شده است.

کد مطلب 1060735

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