دستجردی به سئوال سه نماینده پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه روز یکشنبه هفته جاری خود به بررسی گزارش هیأت مدیره انجمن داروسازی کشور درخصوص مشکلات و چالشهای موجود و گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر آزمایشگاههای کشور درخصوص اعتبار بخش آزمایشگاههای کشور خواهد پرداخت.

در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز "مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سئوالات "محمد محمدی" نماینده سلسله و دلفان، "سلمان خدادادی" نماینده ملکان و دو سئوال "نادر قاضی‌پور" نماینده ارومیه پاسخ می گوید.

بررسی و تبادل‌نظر پیرامون بحث کلان حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دیگر دستورکار جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان خواهد بود.

