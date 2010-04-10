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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

دستجردی به سئوال سه نماینده پاسخ می دهد

دستجردی به سئوال سه نماینده پاسخ می دهد

مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان روز سه شنبه با حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به سئوالات سه نماینده پاسخ می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان در جلسه روز یکشنبه هفته جاری خود به بررسی گزارش هیأت مدیره انجمن داروسازی کشور درخصوص مشکلات و چالشهای موجود و گزارش معاون  درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مدیر  آزمایشگاههای کشور درخصوص اعتبار بخش آزمایشگاههای کشور خواهد پرداخت.

در جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون نیز "مرضیه وحید دستجردی" وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سئوالات "محمد محمدی" نماینده  سلسله و دلفان، "سلمان خدادادی" نماینده  ملکان و دو سئوال "نادر قاضی‌پور" نماینده  ارومیه پاسخ می گوید.
 
بررسی و تبادل‌نظر پیرامون بحث کلان حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دیگر دستورکار جلسه روز سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان خواهد بود.
 
کد مطلب 1060736

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