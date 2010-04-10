10 میلیارد ریال زکات در ایلام جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین فرزام صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان زکات جمع آوری شده در این استان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش چشمگیر و چند برابری داشته است.

وی ادامه داد: مردم این استان در سال 87 حدود سه میلیارد و 500 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

فرزام بیان داشت: با توجه به عملکرد مطلوب این استان در زمینه افزایش زکات پرداخت شده، دو میلیارد و 250 میلیون ریال نیز از سوی دولت به عنوان تشویقی به این استان اختصاص یافت.

وی عنوان کرد: با مجموع کمکهای دولت و زکات پرداخت شده بیش از 50 طرح عمرانی در مناطق مختلف روستایی استان در سال گذشته اجرا شد.

وی گفت: این طرحها در زمینه های مختلف احداث مسکن محرومان، کمک به فقرا و نیازمندان و اجرای طرحهای عمرانی مختلف در روستاهای این استان است.