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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

10 میلیارد ریال زکات در ایلام جمع آوری شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معان مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان ایلام از جمع آوری 10 میلیارد ریال زکات در این استان در طول سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین فرزام صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان زکات جمع آوری شده در این استان در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش چشمگیر و چند برابری داشته است.

وی ادامه داد: مردم این استان در سال 87 حدود سه میلیارد و 500 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

فرزام بیان داشت: با توجه به عملکرد مطلوب این استان در زمینه افزایش زکات پرداخت شده، دو میلیارد و 250 میلیون ریال نیز از سوی دولت به عنوان تشویقی به این استان اختصاص یافت.

وی عنوان کرد: با مجموع کمکهای دولت و زکات پرداخت شده بیش از 50 طرح عمرانی در مناطق مختلف روستایی استان در سال گذشته اجرا شد.

وی گفت: این طرحها در زمینه های مختلف احداث مسکن محرومان، کمک به فقرا و نیازمندان و اجرای طرحهای عمرانی مختلف در روستاهای این استان است.

کد مطلب 1060740

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