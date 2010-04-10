96 مداح در همدان بیمه شدند

علی عبدلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تاکنون 650 مداح در استان همدان شناسایی شده است که از این تعداد 96 نفر بیمه شده اند.

عبدلی با بیان اینکه تمامی مداحان شناسایی شده در اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان تشکیل پرونده داده اند، اظهار داشت: پیگیری‌های لازم برای بیمه دیگر مداحان نیز در حال انجام است.

کارشناس امور مداحان اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان گفت: سال گذشته 30 عنوان کتاب با موضوعات تاریخی، مقتل، شعر و احادیث قرآنی به مداحان استان همدان اهدا شد.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای مداحان افزود: همچنین 400 لوح فشرده پیرامون آموزش مداحی و سخنرانی مراجع عظام تقلید به مداحان استان همدان اهدا شد.

عبدلی اضافه کرد: بیش از پنج هزار جلد کتاب آثار شاعران آیینی استان همدان با عناوین "خورشیدهای درخشان"، "شکوفه در پاییز" و "دو دریا" چاپ و در اختیار مداحان قرار گرفته است.

کارشناس امور مداحان اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان برگزاری انتخابات کانون مداحان، دوره‌های آموزشی، همایش‌های مختلف، سوگواره عاشورایی و تغذیه فکری و نرم‌افزاری مداحان را از جمله برنامه‌های سال جاری عنوان کرد.