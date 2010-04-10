20 هزار سوادآموز در کهگیلویه و بویراحمد در حال تحصیل هستند

سید اسماعیل مدبرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: از این تعداد 76 درصد زنان و مابقی مردان هستند و بیشترین تعداد بی سوادان در شهرستان کهگیلویه و کمترین آنها در شهرستان بویراحمد است.

وی بیان کرد: در حال حاضر بیش از هزار آموزشیار نهضت سوادآموزی در زمینه آموزش باسوادی در استان فعالیت می کنند.

مدبرنژاد یادآور شد: میزان باسوادی در این استان در سال 1355، 31 درصد بود در حالیکه این میزان پس از پیروزی انقلاب تاکنون به 81.61 درصد رسیده است .

وی همچنین اظهار داشت: بر اساس تعهدات این سازمان قرار بود تا پایان سال 93 بی سوادی در استان ریشه کن شود، اما برای تحقق شعار "همت مضاعف و کار مضاعف"، نیمه دوم سال 91 جشن پایان بی سوادی در استان برگزار می شود.