محمد ثابتی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر اینکه سیاست راهبردی دانشگاه قم توسعه تحصیلات تکمیلی است، بیان داشت: در همین راستا چه در بخش کارشناسی ارشد و چه در بخش دکتری شاهد افزایش تعداد دانشجویان و افزایش تعداد رشته‌های تحصیلی در سال تحصیلی آینده خواهیم بود.



وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 32 دانشجو در مقطع دکتری در دانشگاه قم مشغول به تحصیل هستند، افزود: در راستای سیاست یاد شده و پاسخگویی به نیاز‌های روز جامعه در سال تحصیلی 90- 89 دو رشته شامل تفسیر تطبیقی و فلسفه اخلاق در مقطع دکتری در این دانشگاه ایجاد می‌شود که در هرکدام از این رشته‌ها 7 دانشجو پذیرش می‌شود.



ثابتی همچنین با اشاره به اینکه دانشگاه قم از سال تحصیلی 88-87 اقدام به ایجاد رشته‌های دکتری کرده است، گفت: در سال 87 دانشگاه قم در این مقطع در دو رشته حقوق خصوصی و حقوق جزا و جزم شناسی اقدام به پذیرش دانشجو کرد و در سال گذشته نیز در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 8 نفر را مورد پذیرش قرار داد.



وی در ادامه با بیان اینکه در سال تحصیلی آینده میزان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه حدود 10 درصد افزایش خواهد یافت، گفت: هم اکنون بیش از هزار و 200 نفر در دانشگاه قم در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.