تحقق تمدن اسلامی مستلزم کار و همت مضاعف است

حجت‌الاسلام ناصر قوامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با تأکید بر این که کار و همت مضاعف لازمه تحقق تمدن اسلامی می‌باشد، اظهار داشت: شک نباید کرد که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جنبه‌های مادی و معنوی در سایه همت و تلاش مضاعف میسر می‌شود.



وی افزود: هدف رهبر معظم انقلاب از نام‌گذاری سال جاری به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف این است که علاوه بر اینکه باید هر سالمان از سال گذشته بهتر باشد، نیاز است که همت و تلاش مضاعفی برای دست‌یابی به اهداف و آرمان‌ها صورت گیرد.

قوامی همچنین گفت: باید افق آینده را دید و با همت و کار مضاعف، به شکوفایی دست یابیم، تا به ابرقدرتی معنوی و مادی در جهان تبدیل شویم.



رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، اضافه کرد: قصد مقام معظم رهبری از نامگذاری امسال این نبوده که تنها عنوانی را برای سال 89 در نظر بگیرند، بلکه هدف این بوده که امسال را نقطه عطفی در دهه عدالت و پیشرفت باشد.



وی در ادامه طلاب را پرچم‌داران تمدن اسلامی عنوان کرد و افزود: روحانیون، انگیزه بخش، تأثیرگذار و رهبران معنوی جامعه هستند و با منبرها و تریبون‌هایی که در اختیار دارند، باید بیش از پیش مدیران و مردم را در راستای تحقق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب یاری دهند.



قوامی در پایان تصریح کرد: روحانیت باید «همت و کار مضاعف» را به وسیله‌ای برای پیشرفت انقلاب مبدل سازند و تلاش کنند که سخنان رهبر تنها به شعار تبدیل نشود.

