رشد 61 درصدی مراجعه به مراکز معاینه فنی خودروها در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیاوش میلانیان ظهر شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در سال 87، 144هزار و 762 خودرو به مراکز معاینه فنی مشهد مراجعه کرده اند و این رقم در سال 88 به 233 هزار و 918 خودرو رسیده است.

مسئول حوزه معاینه فنی خودرو سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، گفت: این ارقام نشانگر رشد حدود 61 درصدی مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی مشهد در سال گذشته است که با این وجود هنوز بیش از 150 هزار دستگاه خودرو، واجد شرایط معاینه فنی (عمر بیش از 2 سال از زمان تولید) در مشهد تردد می کنند که به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند.

میلانیان افزود: همچنین در نوروز امسال بیش از 6163 دستگاه خودرو به مراکز معاینه فنی مراجعه کرده اند.

وی رشد رو به افزایش مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: خطوط معاینه فنی سبک مشهد از شش خط در سال 87 به 16 خط در سال 88 افزایش یافته است که در 16 خط توان سرویس دهی به بیش از 1500 دستگاه خودرو در طول یک شیفت کاری وجود دارد.

میلانیان افزود: به علت حجم بالای مراجعه به مراکز معاینه فنی در اسفند ماه و در ایام نوروز سازمان حمل و نقل و ترافیک اقدام به شیفت بندی این مراکز در ایام نوروز کرد.

مسئول حوزه معاینه فنی خودرو سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ظرفیت سرویس دهی مراکز معاینه فنی مشهد و در راستای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، شهروندان می توانند قبل از فرارسیدن ایام تابستان و حجم بالای تراکم مراجعه به مراکز به علت سفرهای تابستانی، اقدام به رفع نقص خودروی خود و مراجعه به مراکز معاینه فنی کنند.