فرآیند استحصال طلا از ذخایر سخت در کشور بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با اعلام این خبر افزود: زرشوران بزرگترین معدن طلای خاورمیانه است که به دلیل پیچیده بودن عملیات استحصال طلا از آن تا کنون راکد مانده بود.

وی با بیان اینکه این معدن یکی از معادن باستانی کشور است که در گذشته ذخیره طلای آزاد آن استخراج می شد خاطر نشان کرد: با این حال در 200 سال گذشته به دلیل رسیدن معدن به ذخیره طلای سخت و حتی غیر قابل استحصال، تنها زرنیخ آن برای مصارف شیمیایی و بهداشتی استخراج می شده است.

مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ادامه داد: امیدواریم با به بهره برداری رسیدن کارخانه طلای زرشوران و بومی شدن دانش استحصال طلا از ذخایر سخت، بهره برداری از ذخایر کوچک طلای کشور نیز اقتصادی شود.

وی افزود: به دنبال تلاش کارشناسان ایرانی و کمک تهیه و تولید مواد معدنی در 4 سال گذشته، دانش فنی استحصال طلا از ذخایر سخت در کشور بومی شد که به همین دلیل طلای زرشوران با یک سوم قیمت مشابه خارجی احداث و راه اندازی خواهد شد.