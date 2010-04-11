واحدهای پتروشیمی فارس، فرصتهایی که دغدغه شدند/ تنها 11 درصد پیشرفت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، طی سالهای گذشته استان فارس در عرصه کشاورزی و باغبانی در رتبه های نخستین کشور قرار داشت و با تولید انبوه گندم به عنوان قطب تولید این محصول در کشور شمرده می شد و این شرایط تا مدتها ادامه داشت تا اینکه خشکسالیهای پی در پی، بخش کشاورزی استان را که تا آن زمان چندان در حوزه مکانیزه شدن وارد نشده بود به طور جدی در خطر قرار داد به طوریکه کشاورزی استان فارس طی چند سال به طور جدی از ناحیه خشکسالی آسیب دید.

این شرایط مسئولان را از غفلتی که در آن بودند به خود متوجه کرد و آن زمان بود که دغدغه صنعتی شدن استان و جدایی از اقتصاد وابسته به کشاورزی غیر مدرن که تا پیش از این فقط زمزمه های مقطعی از آن شنیده می شد، مطرح شد.

این شرایط در کنار وضعیت اشتغال استان فارس این نکته را مدام تذکر می داد که هم برای رهایی از اقتصادی تک بعدی و هم برای بهبود وضعیت اشتغال استان فارس می توان از مسیر صنعتی شدن و ایجاد صنایع مادر و کارخانه های بزرگ وارد شد از این رو بود که در سفرهای اول و دوم هیئت دولت ایجاد پتروشیمی های متعدد در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس ایجاد هشت پتروشیمی در فسا، فراشبند، فیرزآباد، داراب، مسنی، جهرم، کازرون و مرودشت مورد تصویب هیئت دولت در تاریخ 11 اردیبهشت ماه سال 86 قرار گرفت. تصویب این تعداد پتروشیمی برای استانی که تاکنون به جز در مواردی محدود از کارخانه های بزرگ بهره چندانی نبرده بود گامی موثر برای صنعتی شدن و بهبود وضعیت اقتصادی استان به شمار می رفت و امیدها را در دل مردم فارس زنده کرد که با بهره برداری از این صنایع مادر، استان فارس در مسیر جدیدی از توصعه صنعتی و اقتصاد پویا قرار خواهد گرفت.

این پتروشیمی ها بر اساس تحقیقات و بررسیهای خبرنگار مهر اشتغالزایی بیش از دو هزار و 410 نفر را در پی خواهند داشت و این آمار در جای خود در خور توجه و قابل ملاحظه است و چنین می توان ارزیابی کرد که ایجاد چنین صنایعی در هر استانی روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی آن منطقه را در حد بسیار چشمگیریافزایش می دهد.

اما در این مسیر هرچه از روزهای تصویب این طرح ها گذشت کمتر خبری از اجرای آن به گوش می رسید. در جایی تامین زمین برای اجرای طرح دچار مشکل می شد و در شهری دیگر روند اداری کار و هماهنگی با وزارت نفت طرح را دچار مشکل می کرد و بدین ترتیب طرحی که می توانست در روند توسعه استان نقش بسزایی ایفا کند اکنون پس از 2.5 سال از تصویب آن، با حداقل پیشرفت فیزیکی مواجه شده و به گونه ای در نقطه صفر در حال درجا زدن است.

میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های پتروشیمی 11 درصد

بر اساس تحقیقات و بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از روند پیشرفت فیزیکی این طرح ها چنین نتیجه به دست می آید که از هشت طرح مصوب هیئت دولت پنج پروژه دارای پیشرفت فیزیکی پنج درصد، یک پروژه با پیشرفت فیزیک 12 درصد، یک پروژه با پیشرفت فیزیک هشت درصد و پروژه ای دیگر پیشرفت فیزیکی 45 درصد را دارد که میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه ها عدد 11 درصد را نشان می دهد.

بر این اساس پتروشیمی فسا با نوع محصول پلی اتیلن سبک ظرفیت 300 هزار تن را دارد و تعداد اشتغال زایی آن نیز 260 نفر است. پیش بینی سرمایه گاری این طرح حدود شش هزار و 360 میلیارد ریال بوده اما پیشرفت فیزیک آن تاکنون حدود پنج درصد ارزیابی می شود.

پتروشیمی فراشبند نیز با نوع محصول آمونیاک و اوره و ظرفیت تولید 667 و یک هزار و 73 تن حدود 540 نفر اشتغال زایی دارد که پیش بینی سرمایه گذاری آن نیز هفت هزار و 20 میلیارد ریال است که پیشرفت طرح نیز تاکنون پنج درصد بوده است.

پتروشیمی فیروزآباد نیز با نوع محصول اتیلن و ظرفیت تولید یک میلیون تن و پیش بینی سرمایه گذاری شش هزار میلیارد ریال و اشتغال 300 نفر دارای پیشرفت فیزیکی پنج درصد است.

پتروشیمی فیروزآباد در مراحل ابتدایی اجرا

همچنین پتروشیمی داراب با نوع محصول پلی اتیلن سبک و ظرفیت 300 هزار تن و پیش بینی سرمایه گذاری چهار هزار و 500 میلیارد ریال و اشتغال زایی 240 نفر میزان پیشرفت فیزیکی آن نیز پنج درصد ارزیابی می شود.

پتروشیمی های ممسنی نیز با 12 درصد، جهرم با پنج درصد، کازرون با هشت درصد و مرودشت با 45 درصد پیشرفت فیزیکی همچنان در مراحل اولیه کار درجا می زنند و به نظر می رسد که فقط پتروشیمی مرودشت با 45 درصد پیشرفت فیزیکی خود را از سایر پروژه ها جدا کرده و پیشرفت به نسبت بهتری نسبت به طرحهای دیگر دارد.

این شرایط تا جایی ادامه داشت که چندی پیش آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه خود نیز با انتقاد از معطل ماندن پتروشیمیهای استان فارس خواستار توسعه صنایع مادر در این استان شد.

در این میان محرابیان وزیر صنایع نیز در جریان سفر دور سوم هیئت دولت به استان فارس از مشکلات قانونی کار در مورد اجرای طرح های پتروشیمی خبر داد و اعلام کرد که برخی مسائل قانونی باعث شده که وضعیت پتروشیمی ها در این شکل باقی بماند و گفت که در خصوص پتروشیمی های استان فارس با وزارت نفت صحبت و مذاکره خواهد شد.

تغییرات مدیریتی وزارت نفت و معطلی پتروشیمی ها

اما در این میان تحقیقات خبرنگار مهر در خصوص چرایی توقف پتروشیمی ها و درجا زدن آنها در مراحل اولیه به این نتیجه رسید که یکی از علل این امر تغییرات مختلف مدیریتی در سطوح مختلف وزارت نفت بوده است.

در این رابطه برخی از دست اندرکاران امر در گفتگو با خبرنگار مهر چنین عنوان کردند که تمامی توافقات و مصوبات در زمان مدیران و نیروهای سابق وزارت نفت حاصل شده و اکنون مدیران جدید در این حوزه فعال شده اند و این تغییرات مدیریتی در ادامه روند پیشرفت طرحها تاثیرات منفی بر جای گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این خصوص باید به این نکته نیزاشاره کرد که اگر این طرحها در کانال و مسیر قانونی خود مصوبه گرفته اند پس نباید با تغییر سطوح مدیریتی، یک روند قانون متوقف شود و چنانچه مصوبات در مسیر کارهای کارشناسی محقق نشده این امر نیز ضعف بزرگی به شمار می رود که یک مصوبه غیر کارشناسی و بدون پیشینه علمی باعث هدر روی منابع مالی و زمانی استان فارس شده است.

نماینده شیراز: مقدمات اجرای پتروشیمی ها هنوز فراهم نشده است

در این رابطه نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به عوامل و مشکلاتی اشاره کرد که باعث شده اجرای پتروشیمی ها با تاخیر و رکود مواجه شود و در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: برای احداث این پتروشیمی ها نیاز است خطوط انتقال اتیلن از پالایشگاه پارسیان به فیروزآباد و خطوط اتیلن از فیروزآباد به مجتمعهای پتروشیمی احداث شود که این امر به اعتباری حدود 300 تا 400 میلیارد تومان نیاز دارد.

جعفر قادری ادامه داد: اعتباراتی که تا به حال وزارت نفت برای این امر گذاشته مبالغ کمی بوده و در حقیقت چند خطی که در اختیار وزارت نفت است از جمله خط غرب و شرق این منابع مالی به اندازه کافی برای آن تامین نشده است.

سازو کارهای لازم در استان فراهم نیست/ مدیران فارس به امور خرد بیشتر از کلان توجه نکنند

وی با اشاره به اینکه تا زمانی که اعتباراتی نسبت به تامین خوراک برای پتروشیمی ها وجود نداشته باشد به طور طبیعی بخش خصوصی نیز چندان تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخشها نخواهد داشت، عنوان کرد: علاوه بر اینها نیاز است که در استان فارس ساز و کارهای مناسب و مطلوب برای این امر نیز پیش بینی شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این رابطه توضیح داد: تغییر و تحولات مدیریتی و عدم وجود ساز و کارهای مناسب در استان برای پیگیری مسائل کلان باعث شده کارها به تاخیر افتد و در این خصوص نیاز است که مدیران زودتر مسائل را پیگیری کرده و سازوکارهای لازم را ایجاد کنند.

قادری از تعامل مناسب بین مدیران و نمایندگان مجلس به عنوان یکی از علل پیشرفت در امور یاد کرد و افزود: هم اکنون آن تعامل و ارتباطی که باید بین مدیران و نمایندگان باشد وجود ندارد از این رو مسئولان اجرایی در یک مسیر و نمایندگان نیز در مسیری دیگر در حال فعالیت هستند.

ادامه این روند برای احداث پتروشیمی ها موفقیت آمیز نیست/ تنظیم بازار تمام وقت مسئولان را نگیرد

قادری در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه برای احداث هریک از این مجتمع های پتروشیمی حداقل 400 تا 500 میلیارد تومان اعتبار باید وجود داشته باشد، افزود: اگر اوضاع به همین شکل ادامه یابد نمی توان بیش از این امیدوار به موفقیت آمیز بودن امور داشت.

وی با اشاره به اینکه در استان فارس هم اکنون برخی از افراد هر کدام چند مسئولیت را بر عهده دارند، افزود: تا زمانی که بحث تنظیم بازار تمام وقت مسئولان را پرکند و پرداختن به کارهای جزئی دغدغه ذهنی مسئولان باشد، فضا و وقت برای پرداختن به کارهای کلان فراهم نمی شود.

این نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تاکید بر توجه به مسائل کلان به این معنا نیست که مسائل خرد و روزمره مردم نادیده گرفته شود، تصریح کرد: در این خصوص اعتقاد داریم که اگر کارها تقسیم شود می توان وقت و توان مسئولان را در پرداختن به امور کلان و جزیی به صورت مناسب توزیع کرد اما باید در نظر داشت پرداختن به هرکدام از این موضوع هر یک از این امور باید جایگاه خاص خود را داشته باشد نه اینکه پرداختن به امور جزیی مسئولان را از پرداختن به امور کلان دور کند یا برعکس و از این رو باید تقسیم کار به درستی صورت گیرد.

قادری با تاکید بر اینکه مدیرهای کلان باید خود را مکمل مدیریتهای جزء بدانند نه اینکه برای خودشان جایگاه جایگزینی تصور کنند، ادامه داد: علاوه بر این مسائل باید در نظر داشت اگر به سراغ بخش خصوصی نرویم خودش به این مسائل ورود پیدا نمی کند نه با طرح رسانه ای برخی مسائل فضا متشنج شود که این خود فرار سرمایه را در پی خواهد داشت.

به گزارش مهر، از بررسی هایی که نسبت به عوامل عدم موفقیت در پیشرفت فیزیکی این طرح ها انجام شد می توان به این نتیجه رسید که مسئولان آن طور که باید باشد برای مسائل کلان استان تلاش لازم را انجام نداده اند.

باید در نظر داشت که کلان نگری فقط با برداشتن کارهای کلان و پیگیری عملیاتی امور به صورت کلان محقق می شود و نه فقط با گرفتن مصوبه و صحبت کردن درباره آن چنین ادعا کرد که در استان فارس کارهای کلان انجام می شود از این رو مسئولان استان چنانچه قصد دارند استان فارس را در حوزه صنعت توسعه بدهند و فارس را در راستای استانهای برخوردار از صنایع مادر قرار دهند باید به طور جدی و عملیاتی وارد این عرصه شوند.

مذاکره موثر با وزارت نفت، پیگیری و بررسی جوانب قانونی کار از طریق نمایندگان مردم در مجلس، حضور بیشتر در مرکز برای دریافت به موقع و حداکثری اعتبارات راهکارهایی است که مسئولان ارشد استان و متولیان بخش صنایع باید در سال جاری برای تحقق اهداف خود در احداث صنایع مادر برای فارس پیگیری کنند.

برخورداری از صنایع مادر نه تنها آروزی مسئولان بلکه خواسته همیشگی مردم استان فارس و شهر شیراز است از این رو باید به طور جدی وارد عمل شد و با تشکیل تیمی ویژه متشکل از متولیان امر در استان فارس و حتی اعضای وزارت نفت این عقب ماندگی زمانی در اجرای پروژه های پتروشیمی فارس را جبران کرد.