طرح مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی در کشور اجرا می شود

مهدی غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به اجرای موفقیت آمیز طرح مدیریت بازرسی و نظارت اصناف "مبنا" افزود: وزارت بازرگانی طرح میزان یا مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی با هدف یکپارچگی میان حلقه های مختلف زنجیره عرضه و تقاضا اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مبنا تنها به حلقه آخر کنترل بازار یعنی نظارت و بازرسی توجه داشت، گفت: طرح جدید بر آن است تا میان سه حلقه زنجیره عرضه یعنی تامین، توزیع و نظارت نوعی هماهنگی عملیاتی و اطلاعاتی بوجود آورد.

وزیر بازرگانی مهمترین رکن سیستم اطلاعاتی یکپارچه سازی را ایران کد عنوان کرد و بیان داشت: برای هر کالای تولیدی یا وارداتی در نخستین حلقه یعنی تامین، تعیین می شود و سپس در سایر حلقه ها موجب شناسایی و رصد کالاهای مورد نظر است.

غضنفری با بیان اینکه در این صورت می توان موجودی کالاهای مختلف را در سطح بازار اندازه گرفت و قیمت آن را براساس ارزش اظهار شده به گمرک و محاسبه سایر هزینه های اضافی در سطح بازار تعیین کرد، اظهار داشت: این کار علاوه بر اینکه مانع کم اظهاری و گرانفروشی می شود از صدور کالای قاچاق در سطح عرضه نیز جلوگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه گروه های مختلف بخش خصوصی از جمله جامعه اصناف می توانند در پیاده سازی طرح میزان به وزارت بازرگانی کمک کنند، ادامه داد: تشکل های مختلف تولیدی، اتحادیه های کشوری و تشکل گروه واردکنندگان کالاهای مصرفی و بادوام قادر به نظارت بر حلقه نخست یا حلقه تامین هستند.

وزیر بازرگانی مدیریت واردات با استفاده از تشکل های وارداتی و جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفی و قاچاق را از اهداف وزارت بازرگانی در سال جاری عنوان کرد و اظهار داشت: تشکل های توزیعی که اغلب از اصناف کشور هستند در طراحی و اجرای مسیر کم هزینه توزیع کالاها موثر هستند.

غضنفری گفت: توزیع در مدیریت زنجیره ارزش یک سطح متعالی تری نسبت به مدیریت زنجیره عرضه دارد زیرا در زنجیره ارزش باید همان چیزی که برای مشتری ارزشمند است، تولید و عرضه می شود.