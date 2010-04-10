فیلمی از زندگی اگزوپری 50 هزار یورو قیمت گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این فیلم که به وسیله یک فیلمبردار آماتور به صورت 16 میلیمتری گرفته شده‌ و روزنامه فیگارو آن را معجزه‌ای کوچک و غیر منتظره توصیف کرده‌ است اگزوپری را در حالی نشان می‌دهد که سوار بر قایق در کانادا به شوخی و خنده مشغول است؛ این در حالی است که گفته می‌شد وی در آن زمان از بیماری افسردگی رنج می‌برد.

در سال 2007 نیز نامه‌هایی از این نویسنده به مبلغ 190 هزار یورو و همچنین دست‌نوشته‌هایی از وی در سال گذشته در مزایده‌ای به مبلغ 250 هزار یورو به فروش رفته‌است.

آنتوان دوسنت اگزوپری متولد 1900 فرانسه از خلبانان زبردست ارتش این کشور بود که پس از تسلیم فرانسه به آلمان در زمان جنگ جهانی دوم به آمریکا تبعید شد و در همان زمان کتابهایی چون "قلعه"، "شازده کوچولو" و "خلبان جنگی" نوشت.

در سال 1944 هواپیمای اگزوپری در دریای مدیترانه سقوط کرد و این نویسنده محبوب که اثر جاودانه‌اش "شازده کوچولو" به 180 زبان ترجمه شده و 80 میلیون نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رفته‌ است برای همیشه به اعماق آبها فرو رفت.

داستان "شازده کوچولو" نوشته اگزوپری از سوی چند تن از مترجمان توانای فارسی از جمله محمد قاضی، ابوالحسن نجفی و احمد شاملو به فارسی برگردانده شده و بارها تجدید چاپ شده است.

