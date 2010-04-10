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۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

تصویربرداری"آسمان همیشه ابری نیست" از نیمه گذشت

تصویربرداری"آسمان همیشه ابری نیست" از نیمه گذشت

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "آسمان همیشه ابری نیست" به کارگردانی سعید عالم‌زاده و بازی فلور نظری، مهران رجبی و کاوه خداشناس از نیمه گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «آسمان همیشه ابری نیست» به کارگردانی سعید عالم‌زاده و تهیه‌کنندگی امیر پوررحمانی  با اضافه شدن بازیگرانی چون مهران رجبی، فلور نظری، کاوه خداشناس و...از نیمه گذشت. این مجموعه همزمان توسط محسن توکلی تدوین می‌شود.

 تصویربرداری "آسمان همیشه ابری نیست" همچنان در لوکیشنی اطراف پاسداران ادامه دارد. فیلمنامه این سریال در حال بازنویسی است و احتمالا به زودی چند بازیگر طنز جدید به این مجموعه می‌پیوندند. این مجموعه روایت‌گر زندگی پنج خانواده به لحاظ رفتاری و اخلاقی است که در طول قصه بازتاب آن در قالب داستانی اجتماعی و درام به تصویر کشیده می‌شود.

     

دیگر بازیگران این مجموعه عبارتند از: زویا امامی، سپند امیرسلیمانی، بهنوش بختیاری، لیلا بلوکات، تیما پوررحمانی، حدیثه تهرانی، سمیرا حسینی، افسانه خشتی، شیوا خنیاگر، سام درخشانی، جعفر دهقان، مختار سائقی، مریم سرمدی، شادی شایان‌فر، مهرداد صحیحی، سپهر عالم‌زاده، حسن عباسی، شمسی فضل‌اللهی، آتنه فقیه‌نصیری، سیامک قاسمی، ماریه ماشااللهی، شبنم معززی، ناصر ممدوح، عباس موسوی، طوفان مهردادیان، افسانه ناصری، مینا نوروزی‌فر، حامد وحید و...

سایر عوامل اصلی مجموعه نیز عبارتند از،نویسنده: احمد خداکریم، مدیر تولید: مریم فاطمی، منشی صحنه: داریوش اسقایی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: گلچهره دانش، مدیر تصویربرداری: امیر قربانخانی.

کد مطلب 1060764

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