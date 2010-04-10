گسترش فولاد تبریز به نیمه نهایی صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز که پیش از این با سه پیروزی برابر تیم های کومپا کره جنوبی، ژیانگ چین و آمابانک مالزی به دور بعدی این رقابت ها صعود کرده بود، صبح امروز ابتدا در سه ست پیاپی و با نتایج 25 بر 4، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تیم ملی چین به برتری رسید و سپس با حساب سه بر صفر (25-12، 25-12 و 25-4) تیم ژیانگ را شکست داد.

این تیم صبح فردا در صورت پیروزی مقابل حریف خود به دیدار نهایی صعود خواهد کرد. دیدار فینال عصر فردا برگزار خواهد شد.