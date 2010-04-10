  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

والیبال نشسته باشگاه‌های آسیا/

گسترش فولاد تبریز به نیمه نهایی صعود کرد

گسترش فولاد تبریز به نیمه نهایی صعود کرد

تیم گسترش فولاد تبریز روز شنبه با کسب دو پیروزی مقابل تیم ملی چین و باشگاه ژیانگ این کشور به مرحله نیمه نهایی نخستین دوره رقابت های والیبال نشسته باشگاه های آسیا صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز که پیش از این با سه پیروزی برابر تیم های کومپا کره جنوبی، ژیانگ چین و آمابانک مالزی به دور بعدی این رقابت ها صعود کرده بود، صبح امروز ابتدا در سه ست پیاپی و با نتایج  25 بر 4، 25 بر 12 و 25 بر 18 مقابل تیم ملی چین به برتری رسید و سپس با حساب سه بر صفر (25-12، 25-12 و 25-4) تیم ژیانگ را شکست داد.

این تیم صبح فردا در صورت پیروزی مقابل حریف خود به دیدار نهایی صعود خواهد کرد. دیدار فینال عصر فردا برگزار خواهد شد.

نخستین دوره مسابقات والیبال نشسته جام باشگاه‌های آسیا از 19 تا 23 فروردین ماه در پکن برگزار می شود. 10 تیم از کشورهای چین (3 تیم)، قزاقستان (2 تیم)، ایران، مالزی، مغولستان، کره جنوبی و عراق در این رقابت ها حضور دارند.

کد مطلب 1060765

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها