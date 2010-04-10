نخستین گروه از تیراندازان راهی پکن شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ادریس شاه محمدی، مسعود عزیزیان و امیر چاووشی سه تیرانداز اهداف پروازی ایران در این مسابقات خواهند بود که در رشته تراپ به رقابت خواهند پرداخت. احمدرضا هامونی‌ حقیقت به ‌عنوان سرمربی و جمشید آیریا به‌عنوان همراه تیم ملی اهداف پروازی ایران را در این مسابقات همراهی می ‌کنند.

گروه دوم اعزامی ایران نیز در قالب 16 تیرانداز 25 فروردین ماه تهران را برای حضور در محل بازی‌ ها ترک می ‌کنند. الهه احمدی، مریم طالبی، محجوب جلالی، مهلقا جام بزرگ، سیده ‌زهرا هاشمی، صابر پرستی، ابراهیم اینانلو و حسین باقری تیراندازان رشته تفنگ ایران هستند که زیر نظر "لازلو سوچک" سرمربی و محمد‌ مهدی صولت به عنوان مربی در این رقابت‌ ها شرکت می ‌کنند.

مریم سلطانی، فاطمه حسینی، زینب رمضانی، ابراهیم برخورداری، یاسر خلیل نژاد، محسن نصر‌اصفهانی، محمد احمدی و داراب دهقان‌ نژاد نیز تیراندازان کشورمان در بخش تپانچه هستند که زیر نظر "ولادیمیر گالیابوویچ" به‌عنوان سرمربی، فصیحی‌ پور، مهدی پور صالحی و "اگنس لازلونه" مربیان تپانچه به چین اعزام می‌شوند.

جام ‌جهانی تفنگ، تپانچه و اهداف پروازی پکن از 27 فروردین‌ماه تا پنجم اردیبهشت‌ ماه سال جاری در چین برگزار می ‌شود.

