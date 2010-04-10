1300 تن آسفالت در معابر همدان پخش شد

غلامرضا محتجب در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: از آنجایی که شهر همدان شهری سردسیر محسوب می شود، تسریع در فعالیتهای عمرانی آن ضروری است.

وی افزود: فرصت محدود کاری با توجه به شرایط اقلیمی همدان باعث شده که آسفالت معابر مورد نیاز در نیمه اول سال و در اسرع وقت انجام شود.

وی با بیان اینکه در بخش تولید آسفالت، بازیافت و نهضت آسفالت اقداماتی در سال گذشته در همدان صورت گرفت، ادامه داد: در سال گذشته 47 هزار و 990 تن آسفالت در سطح شهر پخش شده است.

محتجب یادآور شد: از این میزان 9 هزار و 788 تن به منطقه یک، 18 هزار و 161 تن به منطقه دو، 14 هزار و 142 تن به منطقه سه و پنج هزار و 899 تن به منطقه چهار شهر همدان اختصاص داده شده است.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری همدان یادآور شد: در ایام نوروز نیز برای رفاه حال شهروندان همدانی و مسافران نیز 330 تن آسفالت در معابر شهر همدان پخش شد.

محتجب خاطرنشان کرد: در سال جاری 150 هزار تن آسفالت توسط سازمان عمران شهرداری همدان تولید خواهد شد.