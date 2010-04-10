جزئیات اعزام دانشجویان به عمره/ مخالفت عربستان با اعزام دانشجویان دختر

حجت الاسلام فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام سفر عمره مفرده دانشگاهیان از 23 لغایت 30 فروردین آغاز می شود و از 31 فروردین ماه جاری اسامی پذیرفته شدگان بصورت قرعه کشی از طریق پیامک به ثبت نام کنندگان اعلام خواهد شد.

وی افزود: سه گروه اعزامی دانشجویان پسر، اساتید و متأهلین اعزام می شوند و اولویت اعزام با کسانی است که در سال 87 و 88 ازدواج کرده اند که مراسم نمادین ازدواج آنها در مکه مکرمه برپا می شود.

حجت الاسلام فقیهی همچنین با اشاره به اعزام دختران دانشجو به سفر عمره مفرده گفت: امسال اولین سالی است که عربستان با اعزام دانشجویان دختر موافقت نکرده است لذا تکلیف اعزام دانشجویان دختر به سفر عمره مشخص نیست.

رئیس ستاد عمره دانشگاهیان با اشاره به رایزنی با نظام وظیفه برای خروج دانشجویان با ارائه مدرک اشتغال به تحصیل به مهر گفت: در جلسه ای که صبح امروز شنبه با نظام وظیفه داشتیم قول مساعد همکاری دادند که با برنامه ریزیهای انجام شده در اولین فرصت تصمیم نهایی اعلام شود.

وی با بیان اینکه برای اعزام دانشجویان به عتبات عالیات در بخش خواهران محدودیت هایی داریم افزود: در این زمینه با محدودیت زمانی هم مواجه هستیم و با توجه به این که ماه رمضان را هم در پیش داریم نتیجه تصمیمات در این زمینه متعاقباً اعلام خواهد شد.