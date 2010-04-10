25 فروردین آغاز ثبت نام دور جدید سفر به عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت با صدور اطلاعیه ای آخرین اطلاعات درباره ثبت نام دور جدید عتبات عالیات را اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است:

با عنایت به برنامه ریزی انجام شده جهت ثبت نام گروههای اعزامی عتبات عالیات ( از تاریخ 30/2/89 لغایت 31/4/89 ) به شرح ذیل است:

1 ـ به مانند دوره­های قبلی در این دوره نیز متقاضیان تشرف قبل از ثبت نام در گروهها، در سامانه پیش ثبت نام عتبات نام نویسی نموده و کد رهگیری دریافت خواهند کرد.

2 ـ شروع پیش ثبت نام از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/1/89 لغایت ساعت 24 روز شنبه مورخ 31/1/89 خواهد بود.

3 ـ روزهای 1 و 2 اردیبهشت ماه مشخصات ثبت شده متقاضیان با اطلاعات پایگاه ثبت احوال کشور مطابقت داده شده و افرادی که اطلاعات آنها مغایرت داشته باشد از سیستم حذف خواهند شد.

4 ـ روز شنبه مورخ 4/2/89 قرعه کشی بین متقاضیان انجام و نتیجه آن روز یکشنبه مورخ 5/2/89 بر روی سامانه پیش ثبت نام عتبات عالیات قرار خواهد گرفت که متقاضیان می­توانند با مراجعه به سایت مذکور از نتیجه پیش ثبت نام و تاریخ ثبت نام خود در کاروانها مطلع گردند.

5 ـ با توجه به محدودیت های موجود در بستر اینترنتی کشور ممکن است اختلالاتی در روند ثبت نام متقاضیان وجود داشته باشد که ضرورت دارد با هماهنگی این مدیریت تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

1 ـ افرادی که در پیش ثبت نام دوره های قبل شرکت نموده و حائز اولویت تشرف اعلام نشده اند، این دوره نیازی به طی مراحل پیش ثبت نام نداشته و اطلاعات ایشان (‌ بر اساس گروه­بندی مربوطه ) به دوره جدید انتقال یافته و در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

2 ـ اطلاعات افرادی که در دوره قبل حائز اولویت تشرف شناخته شده و به هر دلیل در گروهها ثبت نام نکرده اند، از سامانه پیش ثبت نام حذف خواهد شد و در صورتی که این عزیزان مایل به تشرف در این دوره باشند ، لازم است مجدداً نسبت به طی مراحل پیش ثبت نام اقدام کند.

3 ـ افرادی که مبادرت به ثبت­نام گروهی 35 نفره می­نمایند در صورتی که تعدادی از آنها منصرف یا از آن گروه خارج شوند و عدد گروه متر از 25 نفر شود ، گروه مذکور حذف شده و در قرعه­کشی بعدی شرکت داده نخواهند شد.



به جهت آشنایی کامل با مراحل و روش ثبت نام خواهشمند است حتماً موارد ذیل را مطالعه و سپس نسبت به انجام پیش ثبت نام اقدام نمائید.

متقاضیان می توانند به یکی از دو روش ذیل نسبت به پیش ثبت نام عتبات عالیات اقدام نمایند:

الف ـ پیش ثبت نام گروهی، از 1 تا 7 نفره (ثبت نام در این روش حداقل 1 نفر و حداکثر تا 7 نفر می باشد)

ب ـ پیش ثبت نام گروهی ، فقط 35 نفره ( ثبت نام در این روش می بایست حتماً 35 نفر کامل باشد )



توجه : فقط 15درصد ظرفیت اعزام مختص اعزام های گروهی ( گروههای 35 نفره ) می باشد، لذا پیشنهاد می­شود برای آنکه از امکان بیشتری برای تشرف بهره مند شوید، در گروههای حداکثر تا 7 نفره ثبت نام نمایید.

تذکرات مهم:

هر گروه از یک سرگروه و افراد زیر گروه وی (همراهان) تشکیل می‌شود که لازم است مشخصات کامل سرگروه و اطلاعات اولیه همراهان (کد ملی ، نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد) به صورت صحیح در فرم پیش ثبت‌نام سایت درج گردد.

هر نفر فقط یکبار و در یک گروه می تواند ( به عنوان سرگروه یا همراه ) پیش ثبت‌نام نماید و چنانچه به هر دلیلی هر یک از افراد پیش ثبت نام شده (سرگروه یا همراهان) پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری، خواستار ثبت نام با گروه جدید یا جابجائی اسامی گروه خود باشد می تواند نسبت به ثبت نام مجدد اقدام و کد رهگیری جدید دریافت نماید که در این صورت اطلاعات ثبت نامی در گروه قبلی حذف خواهد شد.

کدملی و مشخصات کلی متقاضیان تشرف با اطلاعات سازمان ثبت احوال تطبیق و در صورت مغایرت، اطلاعات موجود در پایگاه ثبت‌احوال کشور مبنای عمل خواهد بود، لذا در ثبت کد ملی دقت مضاعف به عمل آورید.

پس از اتمام مهلت پیش ثبت نام ( شنبه 31/1/89 ) امکان تغییر نام و مشخصات افراد ثبت نام شده میسر نمی باشد.

آدرس و کد پستی ده رقمی را به صورت کامل و صحیح در سیستم ثبت نمائید.

باتوجه به اعلام اسامی افراد پذیرفته شده جهت ثبت نام در کاروانها از طریق سیستم ارسال پیام کوتاه، ثبت شماره تلفن همراه سرگروه (یا یکی از نزدیکان وی) در فرم پیش ثبت‌نام الزامی است.

در صورتی که تعداد افراد پیش ثبت‌نام شده از ظرفیت اعزام در ماه‌های اعلام شده در استان‌ بیشتر باشد، اولویت تشرف گروه‌ها براساس قرعه‌ تعیین و از طریق همین سایت به آنها اعلام می گردد و افراد مازاد بر ظرفیت حذف خواهند شد.

قرعه کشی و اعزام افراد پذیرفته شده از استان محل سکونت سرگروه ( قید شده در سیستم) صورت خواهد گرفت. لذا، استان و شهر محل سکونت را با دقت از فهرست مربوطه انتخاب نمائید.

تاریخ تولد افراد باید به صورت کامل روز، ماه و سال (بصورت چهار رقمی) در فرم درج شود.

کد ملی همه افراد ده رقمی بوده و باید کلیه ارقام (صفرهای سمت چپ) آن بطور کامل در فرم ثبت شود .

پس از تکمیل فرم و ثبت آن، اطلاعات دریافتی جهت کنترل نمایش داده می‌شود، اطلاعات نمایش داده شده را به دقت کنترل و در صورت صحت، گزینه تأیید را انتخاب و نسبت به قطعی نمودن پیش ثبت‌نام خود اقدام نمائید. چنانچه اطلاعات نمایش داده شده صحیح نیست با انتخاب گزینه بازگشت و اصلاح مجدد نسبت به رفع مغایرتها اقدام نمائید.

پس از قطعی نمودن پیش ثبت‌نام، سیستم یک شماره رهگیری به گروه تخصیص می دهد که این شماره را یادداشت نموده و برای پیگیری های بعدی نزد خود نگهداری خواهید فرمود.

داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل چهار ماه از تاریخ اعزام ضروری است ضمنا فرزندان بالای 17 سال نیاز به گذرنامه مستقل دارند .

فقط افراد پذیرفته شده در قرعه کشی دارای الویت اعزام بوده و انتقال یا جایگزینی به غیر، میسر نمی باشد.

جهت پیش ثبت نام ترجیحا از Internet Explorer نسخه 5.5 به بالا استفاده نموده، صفحه کلید خود را در حالت En قرار داده و کلید Caps Lock را خاموش نمایید.