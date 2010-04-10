دفع بهینه زباله به روش تفکیک در مبدا در همدان آغاز شد

بابک آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این مخازن قابلیت دارند که در هر زمان که مواد قابل بازیافت از نظر تولید کنندگان زائد تلقی شدند، در آنها تخلیه گردند.

وی گفت: این مخازن دارای سه محفظه نگهداری مواد قابل بازیافـت شامل کاغذ ، پلاستیک ،شیشه وفلزات است.

بابک افزود: در حال حاضر 30 مخزن مدرن جمع آوری مواد قابل بازیافت طراحی و در سطح شهر همدان نصب شده است.

وی با درخواست از شهروندان مبنی بر خودداری از ریختن مواد فساد پذیر، خیس وآتش زا در این مخازن، اظهار داشت: این سازمان در سال گذشته با آموزش چهره به چهره به شهروندان درمحلاتی منتخب از سطح شهر، آنها را با مفاهیم تفکیک پسماندهای خشک از پسماندهای ترآشنا نمود.

بابک با بیان اینکه در هر هفته در زمانی تعیین شده، به این محلات مراجعه و مواد قابل بازیافت از شهروندان جمع آوری می شد، اظهار داشت: این عملیات با توجه به کمبود ماشین آلات و در برخی موارد با تعویض نیروهای پیمانکار و عدم آگاهی نیروهای جدید و تمایل پیمانکاران به انجام عملیات بازیافت به شیوه سنتی به طور کامل رضایت شهروندان همدانی را برآورده نکرد.

این مقام مسوول یادآور شد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری با استقرار سه کانکس با عنوان ایستگاههای بازیافت در سه میدان مدرس، بیمه و فردوسی مواد قابل بازیافت را از شهروندان تحویل می گیرد و جهت بازگشت مجدد به چرخه تولید به مبادی پردازش تحویل می دهد.