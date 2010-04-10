امدادگران هلال احمر بوشهر به 152 ماموریت اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محسن مومنی پیش از ظهر شنبه در تشریح عملکرد نوروزی هلال احمر بوشهر در جمع خبرنگاران افزود: از مجموع مامویت های اعزام شده و مراجعه کنندگان به هلال احمر بوشهر 681 نفر به صورت سرپایی مورد درمان قرار گرفتند و 44 نفر نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی اضافه کرد: در این ایام 13دستگاه آمبولانس، یک دستگاه خودرو نجات و 14 دستگاه خودرو سیار، کار امدادرسانی به مجروحین و مصدومین را برعهده داشتند.

مومنی با بیان اینکه در این ایام 48 پست مختلف تحت پوشش این نهاد به صورت شبانه روزی در آماده باش بودند، اظهار داشت: در این ایام 16 پست راهنمایی مسافران نوروزی، 13 پست امداد و نجات جاده ای و 3 پست ثابت امداد دریایی به ارائه خدمت به مسافران پرداختند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر افزود: همچنین 16 پست امداد در قالب تیمهای ثابت و سیار متشکل از 145 پرستار، 64 پزشک و 874 امدادگر در مسیر جاده های استان بوشهر امداد رسانی به مسافران را بر عهده داشتند .

مومنی در بخش دریا نیز گفت: تیم امداد و نجات دریایی نیز با سه دستگاه قایق فنتیل و یک دستگاه آمبولانس دریایی نیز به صورت شبانه روزی آماده باش بودند.